Jon Uriarte: ''¿Cómo hemos podido salir bien?''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Absuelto un padre por dar un cachete en el culo a su hijo de 8 años en Asturias. Obviamente los pormenores son más complejos de lo que da a entender el titular, pero no es la primera vez que un padre o una madre acaba ante un juez por dar una torta a sus hijos. ¿Qué habría pasado en nuestra infancia?, ¿cómo pudimos salir más o menos bien? Jon Uriarte cree tener la respuesta.

A veces una frase de padre puede, o podía ser más dolorosa. Una frase o un silencio. No sabemos que imponía más. Luego estaba lo de la vigilancia a los hijos que existía, pero no como ahora. Salvo que fueras chica, entonces tanto antes como ahora las cosas no han cambiado mucho. También estaba lo de la salud. Ahora por la cosa más mínima te llevan a urgencias, pero antes todo era más casero, incluida la higiene.

Regresando al tema del cachete. Si nuestros padres, sobre todo nuestras madres hubieran ido a juicio por el asunto zapatilla...hay generaciones y generaciones se han criado bajo ese poder. Tampoco deja de ser curioso que preocupara tanto la hora de llegada y tampoco cuando se trataba de hacer un recado. Que hubiera noche cerrada daba igual, lo que importaba era la celeridad a la hora de hacerlo.