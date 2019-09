Girauta, en La Linterna: “Cuando Sánchez dice que lo ha intentado, todo el Parlamento sabe que miente”

Después de que el Rey comunicara a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que no hay candidato para la investidura a presidente del Gobierno, este miércoles se ha vivido una sesión bronca en la Cámara Baja en la que la gran mayoría de los partidos han achacado a Pedro Sánchez que no haya alcanzado un acuerdo. Una de esas formaciones ha sido Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, llegó a ofrecer a principios de esta semana una abstención codo con codo con el PP a cambio de que Sánchez cumpliera con 3 condiciones: permitir que el gobierno de Navarra cayera en manos de Navarra Suma, que prometiera la defensa de la Constitución en Cataluña así como no subir los impuestos. Unas propuestas que desde el PSOE rechazaron.

En La Linterna de COPE ha estado el portavoz del partido naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, que mantiene que cuando “Sánchez ha dicho que lo ha intentado por todos los medios, todo el arco parlamentario sabe que es mentira”. Para el portavoz de Ciudadanos, el secretario general de los socialistas ha preferido “llevarnos a unas elecciones antes que romper con los nacionalistas y que permitir que Navarra estuviera en manos de Bildu”.

“Al llegar el rechazo se confirma la tesis de que Sánchez quiere seguir gobernando con los nacionalistas”, explica Girauta. El parlamentario naranja ha confirmado que tras el 10N no volverán a ofrecer el mismo acuerdo al PSOE “porque Sánchez ya se ha retratado del todo, ha cerrado la puerta al constitucionalismo”.

Sobre el rechazo de Ciudadanos al proyecto de coalición España Suma que presentó el Partido Popular Girauta ha criticado que “se ha designado a algo que consistía en diluir las marcas en una sola candidatura. Es un proyecto que resta”. “Hemos sumado con el PP en muchas partes, pero tenemos la convicción de que es (España Suma) una perdida de identidad, que aunque respetamos, no es nuestra opción política”, aclara.