Futuro Vegetal: cuánto dinero acumulan, por qué la Policía sospecha y el valor de los daños que han causado

La Comisaría General de Información de la Policía ha detenido a 22 activistas de un grupo ecologista radical llamado Futuro Vegetal, que se mueve en el ámbito del activismo radical Las detenciones se hicieron en Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda (Alicante), Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián y entre los detenidos se encuentran sus tres máximos responsables, quienes coordinaban y dirigían el colectivo como una organización criminal, como explica el periodista de ABC, Pablo Muñoz, en La Linterna.

“Sus acciones por toda España, algunas abiertamente delictivas, ha provocado daños de medio millón de euros, a lo que habría que añadir el valor de los desperfectos sufridos por el patrimonio artístico”, explica Muñoz en los micrófonos de COPE.

El dinero que ha recibido Futuro Vegetal

La investigación arrancó en enero de 2022, tras el lanzamiento de pintura por parte de varias personas contra la fachada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid. A partir de entonces continuaron con su acciones en distintos puntos de España e incluso en otros países, hasta un total de 65. Entre ellas está el lanzamiento de pintura a las fachadas del Congreso y otros edificios, el corte de la circulación en carreteras de circunvalación de Madrid, daños a obras artísticas del Museo del Prado y otros bienes privados, y el acceso a las pistas de los aeropuertos de Ibiza y Madrid-Barajas, provocando su cierre temporal.

Para el periodista de ABC, hay un elemento “interesante” en la cantidad de dinero que manejaba Futuro Vegetal: hasta 140.000 euros, parte de los cuáles sirvieron para que alguno de los líderes estuviera liberado. “Una persona que había convertido la organización de las protestas y las movilizaciones en su forma de vida”, explica Muñoz.

Por todo eso se les acusa, aclara, de pertenencia a organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos.

Cómo repartían el dinero

Según las pesquisas de la Brigada Provincial de Información de Madrid, los tres líderes del colectivo han recibido hasta 140.000 euros en donativos para dirigir las acciones, de los cuales al menos 54.000 habrían ido a parar a la cuenta personal de uno de sus jefes, Bilbo Bassaterra, que es la cara visible de Futuro Vegetal. Bassaterra justifica los movimientos de dinero como “gastos de mantenimiento”.

Este niega que los traspasos de las cuentas de donativos sean remuneraciones por coordinar una presunta actividad delictiva y asegura que no es el único que recibe una cantidad mensual. “Lo que dice es que es un dinero que recibe un pequeño grupo al que se le cubre los gastos vitales y necesidades, ya que se necesita que haya gente que esté a tiempo completo”, añade el colaborador de La Linterna. Asegura, por tanto, que no es un sueldo y no se paga por hacer algo concreto, sino que es un dinero destinado a la supervivencia.

En cuanto al criterio se sigue para repartir el dinero, Basterra lo que dice es que va en función de las necesidades de cada uno. Casos como personas dependientes a cargo, mascotas, obligación de pasar una pensión alimenticia a tus hijos... Asegura que hay un equipo de finanzas, conformado por cinco personas, que es el que autoriza tanto los traspasos mensuales como de 'gastos varios', 'viajes' o 'materiales'.

No obstante, matiza Muñoz, existe malestar dentro del propio colectivo y hay voces internas críticas con la gestión que hablan incluso de un uso fraudulento de los fondos. Por ejemplo, hay uno que escribe “Dadme mi último 'Gamva' y gastos de viajes. Me la suda si Hummus lo pidió por su cuenta, lo pagué yo de mi bolsillo. A diferencia de quienes se piden 2.000 euros mensuales y otros 6.000 en 'camisetas' y extras, yo tengo personas a mi cargo y cosas que hacer”. Otros miembros de Futuro Vegetal han emitido un comunicado, consultado por este diario, en el que solicitan “explicaciones inmediatas y responsabilidad” sobre los presuntos “movimientos opacos” que apunta la Policía.