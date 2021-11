Francisco Vázquez, en 'La Linterna': "NEOS es un compromiso con los valores comunes"

Hoy se ha presentado en Madrid una nueva iniciativa civil que lleva el nombre de NEOS. Su objetivo, algo tan revolucionario como defender España, la familia o la Constitución. No es un partido político, ni pretende serlo. Se pretende generar una alternativa cultural asentada en la vida, la verdad y la familia. Un impulso para fortalecer los fundamentos cristianos ante los desafíos globales. NEOS ha sido impulsada por Jaime Mayor Oreja, cuenta con personalidades como Esperanza Aguirre, María San Gil o Francisco Vázquez. Histórico alcalde del PSOE en La Coruña y embajador de España.

Más de 800 personas han participado en la presentación de NEOS como alternativa cultural a la ideología dominante. Quieren visibilizar esa alternativa. Unir y sumar apoyos en defensa de la vida, la dignidad humana, la Corona, la verdad, la familia, la Nación. Todo con los valores del humanismo cristiano como pilar del orden social.

Vázquez ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna' y ha reflexionado sobre esa presentación y el motivo por el que nace NEOS. "He formado parte de toda aquella generación que ha llevado a cabo el proceso de regeneración política. Creo que es el gran objetivo de esta plataforma que es abierta. NEOS quiere despertar a la opinión pública y que la gente sea consciente de que estamos sufriendo un gravísimo ataque a los pilares de nuestra forma".

Por tanto, ha afirmado que "hay que levantar la opinión pública para que haga frente a la descomposición a todos los niveles que estamos viviendo. Es un drama lo que está pasando en España que no se da en ningún país europeo con los niños. Se les manipula desde el conocimiento, la historia...". Además, indicaba en COPE que "se está haciendo una manipulación que no se oculta. Las autonomías son una parte del Estado y que Cataluña diga que va a incumplir una sentencia del Supremo respecto a la aplicación de la enseñanza, a mí me angustia eso. A los niños se les está manipulando. Es la peor de las manipulaciones que puede haber".

Francisco Vázquez también ha puesto de manifiesto que "NEOS no es ni de izquierdas ni de derechas. Es un compromiso con los valores comunes que comparten gente de izquierdas y derechas. Los constitucionalistas. Hoy en nuestro país se están imponiendo las teorías rupturistas que fueron rechazadas en el proceso de la Transición política. Y ahora esas fuerzas son las que están gobernando".