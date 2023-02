Félix Maradiaga, preso político deportado de Nicaragua: "Vi la vida de un hombre marchitarse desde mi celda"

En junio de 2021 la policía detuvo a Félix Maradiaga, fue encarcelado en la cárcel de Chipote, la prisión que ha presenciado las mayores torturas del régimen de Daniel Ortega y su mujer. Nicaragua, un país que vive una gran crisis económica y de derechos humanos desde 2007 y que no tiene fin. Allí el régimen persigue a todo el que piensa distinto: los estudiantes, la iglesia, la oposición... Y, entre ellos, también al que fuese candidato a la presidencia del país centroamericano.

Félix era pre candidato presidencial hasta que le encarcelaron. Fue uno de los 222 deportados por la dictadura y atiende a La Linterna desde Washington: “Es difícil poner en palabras los sentimientos encontrados: por un lado la felicidad y gratitud de que no fuimos olvidados, pero también la tristeza de saber el sufrimiento a la que están siendo sometidas las familias de los presos políticos y las personas en Nicaragua que están sufriendo represión”, explica a Ángel Expósito.





El infierno de Maradiaga en la cárcel



Sobre sus días en prisión, el ex candidato presidencial los recuerda como un infierno: “Los primeros días son los más duros, el cuerpo humano no está acostumbrado, por más que te hayas preparado”, explica en COPE. Además, explica las condiciones en las que vivía: “Uno ha leído mucho, pero cuando ya estás sometido a una rutina de oscuridad completa, espacio físico limitado y la prohibición de hablar, y sentir que tu vida está en riesgo en todo momento...”

Incluso confiesa que llegó a prisión magullado y que fue golpeado duramente en el momento de la captura. Pero lo más duro del testimonio de Maradiaga es cómo vio morir poco a poco al general Torres: “Vi frente a mi al otro lado del pasillo marchitarse la vida de un hombre de una gran fortaleza física, el general Hugo Torres”. “Fue ahí cuando tomamos la decisión de hacer huelgas de hambre y pedir a las familias que alzaran la voz de emergencia humanitaria. Ahí, cuando empezó a conocerse, comenzó a cambiar las condiciones, al menos en la alimentación”, comenta.





El reencuentro de Maradiaga con su familia



“Todas las noches de oración, de súplicas a Dios, se convirtieron en un milagro, no tengo otras palabras para definirlo”, relata emocionado en La Linterna desde Estados Unidos. “Me acosté una noche en el camarote donde dormí durante dos años y me despierto 24 horas más tarde y tengo a mi mujer y a mi hija al lado”.

Además, Maradiaga explica en COPE cómo fueron los momentos de su traslado y salida de la cárcel: “Estaba en una celda y los guardias vinieron apresuradamente a pedirnos que nos vistiésemos, nos quitamos el uniforme de la prisión y nos pusimos la ropa que había mandado nuestra familia”.

AME3320. MANAGUA (NICARAGUA), 09/02/2023.- Fotografía cedida por la Presidencia de Nicaragua, del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega muestra la lista de nombres de los 222 presos políticos durante hoy, en Managua (Nicaragua).









“Pocas horas después nos trasladaron en un bus con todas las ventanas cerradas, esposados y con el rostro hacia abajo, guardando silencia. Y, cuando nos permitieron alzar la cabeza, vemos que estamos en el aeropuerto de Managua, donde había un avión y funcionarios de la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estados recibiéndonos. Es surrealista, alegría por un lado, pero también amargura porque el destierro es una cosa muy difícil de describir, sobre todo para los que amamos la patria”, concluye.

Además, el ex candidato nicaragüense ha tenido palabras para Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa condenado por nada a 26 años de cárcel: “El rol pastoral de la Iglesia católica de Nicaragua ha sido una luz de esperanza para millones de nicaragüenses, no sólo católicos, que han encontrado ahí esperanza y fe cuando no la hay por la vía política. Y una de esas voces ha sido la de Rolando Álvarez que ha aterrorizado a un régimen satánico”, asegura.

“Ortega ha llegado a estos puntos de represión y control porque venía navegando debajo del radar de atención mundial, pero ya hay personas alrededor del mundo que saben que estos regímenes como Irán, Cuba o Venezuela son parte de un ecosistema autoritario global que ponen en riesgo la estabilidad misma del planeta”.