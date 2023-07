Expósito recuerda qué políticos españoles no están con Zelenski en la guerra: "Se nos oculta a propósito"

Todavía en shock a la vuelta de Ucrania e intentando aterrizar en esta insoportable campaña electoral. Porque, nos pongamos como nos pongamos, está siendo insoportable. Y pensar que nos quedan casi tres semanas, ni te cuento... Pero quiero meter el asunto de la guerra, precisamente en campaña. Es verdad que Sánchez estuvo con Zelenski en Kiev, estábamos allí; es verdad que Zelenski será invitado a la presidencia europea; es verdad que el PP piensa lo mismo en cuanto a OTAN y la guerra; pero, ¿y el resto?

Se nos oculta a propósito, y conviene recordarlo, que buena parte del Gobierno no está con Zelenski y con Ucrania en esto de la guerra. Que buena parte del Gobierno: Yolanda Díaz, Garzón, Irene Montero, Ione Belarra, el hasta ahora jefe de casi todos, Pablo Iglesias, y un tipo que dicen que es ministro de Universidades, están más cerca de Putin que de Zelenski. Y siguen siendo ministros. Por el otro lado de la ecuación, insisto, no quiero pensar que en el PSOE hay alguien media tinta, y tampoco en el PP ni en Vox pero, ¿estamos seguros?

¿Estamos seguros de que en todo ese mundo no hay nadie que diga 'hombre, con Putin al menos nos llevábamos bien'? Italia cambió el criterio absolutamente, pero en determinadas posiciones de la Europa del Este y en determinadas posiciones de gobiernos como el de España convendría pararse un poco a pensar. No todo el mundo está con Ucrania pero tampoco se atreven a decirlo.





Sánchez en Telecinco



Además, el director del programa de COPE ha querido referirse a los últimos capítulos de campaña electoral en su monólogo de este martes: “Y no ha empezado la campaña electoral oficialmente. Entre el calor, las ocurrencias, Pedro Sánchez hasta en la sopa y los pactos, pre pactos y post pactos de las pasadas elecciones autonómicas. ¡Madre mía! Qué sopor.



¿Sabes? tengo la impresión (otra vez) de que políticos y periodistas, periodistas y políticos nos retroalimentamos hasta la extenuación. Y se nos olvida que la inmensa mayoría ya tiene decidido el voto. Y que salvo hecatombe, esa intención de voto no va a cambiar.



Pedro Sánchez con Ana Rosa Quintana en Telecinco: El problema de Sánchez es que él, los socios y todo el mundo sabe que si le da la suma no le basta con Yolanda Díaz. Sánchez necesitará a la motomami, a Junqueras y Rufián, a los que queden de Puigdemont, a Otegui y al PNV. ¿Qué puede salir mal?



Núñez Feijóo ha presentado su programa electoral mirando al centro: Yo creo que cunde la sensación de que Feijóo es, in pectore, presidente del Gobierno y me da a mi que esa impresión no tiene por qué ser buena. Y Santiago Abascal: El pacto se presenta evidente. La duda es si será a lo Ayuso (antes de la mayoría absoluta), a lo Mañueco, a la extremeña o a la balear. Y me queda Yolanda Díaz. Lo peor no es la sandez de los 20.000 euros al cumplir 18 años, lo peor es que lo justifica a sabiendas de que es una estupidez.