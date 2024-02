Expósito desvela que se cruzó en los pasillos de Mediaset con Ábalos y qué le dijo: "Él iba a Cuatro"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, revelaba este lunes en el programa que recientemente se ha cruzado en los pasillos de Mediaset, donde ambos trabajan como tertulianos, con el ex ministro José Luis Ábalos, inmersos estos días en la polémica por el caso de su asesor Koldo García y las mascarillas.

Lo hacía junto al también comunicador de COPE, Jon Uriarte, con quien protagoniza una sección de humor en el programa cada día a las 19 horas. Este lunes ambos han querido abordar el caso de las adjudicaciones sospechosas de venta de mascarillas del que fuera mano derecha del ex ministro de Interior. Un hombre que, recientemente, ya explicaba el propio Expósito en su vídeoblog cómo consiguió llegar de portero de un puticlub hasta consejero de Renfe.













Expósito se cruza en Mediaset con Ábalos



Para el director de La Linterna, el caso Koldo García “sólo acaba de comenzar”. “Nos va a dar grandes momentos de gloria, porque el surrealismo ya está superado”, comenzaba la sección de humor 'He visto luz'. “Es lo que tiene juntarte con gente del tipo Torrente, aunque no sé cuál es más Torrente que el otro”, ironiza sobre los comportamientos tanto de Ábalos como de su asesor. “Para ello me acompaña Jon Uriarte que, no sólo coincide con él en que es vizcaíno, si no que también fue aizkolari”.

Y es que uno de los datos que ha aflorado sobre Koldo García en las últimas semanas es precisamente que, antes de ser portero en un club de alterne, fue aizkolari profesional, o lo que es lo mismo, deportista que practica la corta de troncos con hacha en alguna de las modalidades que hay en el País Vasco. Casi al finalizar la sección, apuntaba uno de los comunicadores de COPE que Ábalos ha dimitido este lunes como presidente de la Comisión de Interior y Transparencia. “Es que el ojo del que le puso ahí...” bromea Expósito.

Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, a la salida de la Audiencia Nacional este jueves / EFE

En ese momento el director de La Linterna ha querido comentar que se encontró con el diputado socialista recientemente en los pasillos del grupo Mediaset, donde ambos son tertulianos en dos programas diferentes de la cadena Cuatro. “El otro día me lo crucé por los pasillos de Mediaset”, revelaba a Uriarte. “Él iba a Cuatro por la tarde y yo salía”.

Pero, ¿qué se dijeron el periodista y el socialista? “Ni un hola macho”, critica sorprendido. Eso sí, comenta entre risas que es algo que no le “extraña”. “Qué raro, porque tú siempre has sido muy de Ábalos”, ironiza el periodista vasco que le lanzaba una pregunta a su compañero, una que muchos se están planteando en estos momento en medio de la polémica: ¿seguirá Ábalos de tertuliano de 'Todo es mentira'?.









“¿Seguirá currando en la tele Expósito, o por pudor se largará?”, cuestionaba Uriarte, para quien el director de La Linterna tenía una respuesta enigmática: “No sé si sabe lo que es el pudor, sinceramente. Pero si tiene que buscarse la vida en otros programas, con el carácter que tiene, afable y dicharachero, no lo veo muy fácil”, ironiza. Incluso proponían ambos comunicadores un destino en la misma cadena: “Cuidado, que en First Dates la puede liar”.

Por último, Uriarte comentaba en COPE que su Koldo le ha escrito para decirle que, “para un Koldo que sale famoso, manda narices que sea este”.