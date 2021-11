Te explicamos con BBVA por qué nos cuenta tanto tomar buenas decisiones financieras

Cada lunes en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental y que nos afecta a todos.. Te estoy hablando de la salud financiera y lo vamos a hacer de la mano de BBVA. La COVID lo ha cambiado todo, también nuestros hábitos financieros. Te doy algunos datos:

8 de cada 10 personas dicen estar dispuestas a cambiar su comportamiento financiero.. El 28% dice que le gustaría ahorrar más, el 23% estaría dispuesta a diversificar sus inversiones y el 19% reduciría su deuda.

Visto lo que hemos con la pandemia nos tenemos que preguntar cómo afecta el comportamiento de las personas a la economía. Hablamos con Irene Estrada, responsable de economía conductual en BBVA España.

Hay una frase que todos hemos dicho en algún momento: "No sé dónde se me va el dinero, si no gasto tanto”. ¿Es tan difícil tomar buenas decisiones financieras?

Es difícil porque existe una gran brecha entre lo que decidimos hacer con nuestro dinero y entre lo que acabamos haciendo. Muchas de esas intenciones nos juegan malas pasados, los sesgos que tenemos a la hora que tenemos que ejecutar nuestros planes. Y eso que los sesgos son necesarios. Nos ayudan a tomar decisiones rápido cuando estamos en situaciones de riesgo pero con relación al dinero nos hacen tomar decisiones poco acertadas. Caemos en atajos mentales y tomamos las decisiones a ojo.

Y, concretamente hablando del ahorro, ¿por qué nos cuesta tanto ?

Cuando queremos ahorrar y no lo hacemos pasan por nuestra cabeza las mismas justificaciones que el día que no vamos al gimnasio, o el día que nos tomaos un dulce pensando que por un día no pasa nada. Nos decimos cosas como: el mes que viene ahorrare mas, este mes me compro esto porque me lo merezco, tampoco tengo urgencia... Poco a poco nos desmotivamos y perdemos compromiso con nuestra intención de ahorrar. Cuando queremos ahorrar a largo plazo nos cuesta mucho identificarnos con nuestro yo futuro. No sabemos cuales son las itnenciones que tendremos a largo plazo por lo que también baja nuestra motivación.

¿Cuáles serían esos sesgos cognitivos que de forma inconsciente nos impiden ahorrar?

Hay tres sesgos que nos impiden ahorrar: El sesgo del presente, preferimos las cosas ahora. Preferimos un móvil nuevo ahora en vez de ahorrar para algo que no sabemos que vamos a necesitar en el futuro. Por otro lado la aversión a la pérdida. No dejamos de ver un negativo en nuestra cuenta cuando movemos parte de nuestros ingresos a la cuenta de ahorro. Inconscientemente lo percibimos como un gasto y al final sentimos que perdemos ese dinero. Por otro lado el ruido social o el sesgo de visibilidad. Cuando estamos en redes vemos a gente en restaurantes o viajes o en situaciones de consumo. Está estudiado que las interacciones que no son personales inhiben el ahorro y aumentan el consumo ya que nos hacemos una situación ficticia de la situación financiera del otro. Y hace que se refleje también en una situación ficticia financiera nuestra.

¿Cómo puede la tecnología ayudarnos a superar esos sesgos?

Podemos automatizar las decisiones. Ya que no somos muy acertados tomándolas, cuando actúa nuestro yo racional, si la automatizamos, si cuando recibimos nuestro salario, automatizamos que parte de le vaya a la cuenta de ahorro, tomamos la decisión e inhibimos nuestros sesgos. En BBVA se puede hacer con “programa tu cuenta”. Por otro lado también podemos invisibilizar el ahorro. Si ahorramos a la vez que hacemos otra acción, cuando pagamos estamos evitando la tentación de no ahorrar. Con el redondeo de las compras cuando pagamos con las tarjetas, podemos parte de ese dinero también ahorrarlo. Estas solapando la decisión de ahorrar a algo cotidiano como son las compras del día a día.