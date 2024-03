¿Estamos ante la mejor Semana Santa de la historia para el turismo?: "Superamos todos los registros"

España ha colgado el cartel de completo. La Semana Santa ya está aquí, y los datos son muy esperanzadores para el turismo en España, ya que se espera un ingreso mayor que en la Semana Santa pasada. Por ejemplo, en el dato de los contratos: 117.000 contratos se han firmado con motivo de la Semana Santa en España, un 18% más que en 2023.

Y son cifras muy positivas, ya que superamos los niveles prepandemia. No sólo en ciudades con mucha tradición de Semana Santa, sino también en lugares como Madrid, que esperan registrar datos muy positivos. En este caso, se estima que la ocupación va a rozar el 70%, un casi lleno.

Por ello, el equipo de La Linterna, con Rubén Corral al mando, ha querido conocer las diversas realidades de la hostelería de la Semana Santa, en múltiples comercios diferentes. Cada uno tiene su versión, pero coinciden en que esta puede ser uno de los mejores años de la Semana Santa en el sentido económico.





Las floristerías registran el 10% de sus ventas del año: "Tenemos mucho volumen de trabajo"

Uno de los comercios para los cuales la Semana Santa es más importante es el de las floristerías, que reciben una cantidad de trabajo muy superior a la del resto del año, con lo que ello conlleva. Lo explica Luis a La Linterna. Tiene una floristería justo en frente de la basílica de Medina Celi. De hecho, entre el 5 y el 10% de sus ventas se concentran en este periodo.

"Se nota marzo, desde el primer viernes de marzo, que es el día grande del Cristo, hasta Semana Santa funcionamos muy bien. Mucho volumen de trabajo. Normalmente lo que le llevan al Cristo son clavel rojo, clavel blanco, rosas... También siempre hay gente que le gusta personalizar más el ramo, y le lleva variedades de otras flores", explica Luis al programa.

Vienen de muchos puntos de España, no solo de Madrid. "Viene cualquier persona de todos los puntos de Madrid. Muchos también de fuera. El día del besamanos vienen autocares desde las 12 de la noche, vienen de toda España. Tenemos una clientela fija, muy devota del Cristo, que vienen todos los viernes", señala el encargado de la floristería.

El negocio de las torrijas: "Todo sube, pero intentamos mantener el precio"

Estela tiene una pastelería llamada El Obrador, también en Medina Celi. Y, cómo no, las torrijas son su servicio número 1 durante estos días. "Medina Celi siempre levanta mucha expectación. Tiene muchísimos feligreses que vienen cada semana. En Semana Santa, por las procesiones, esto está lleno de gente. Todos los años incrementa el precio.Cuando lo subes al cliente te echas para atrás, porque todo está por las nubes. Intentamos echarnos para atrás", explica en La Linterna la encargada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Y qué es lo que más sube?: "Lo que más sube es la mantequilla, las harinas han subido un montón...No todo el mundo lo entiende. Ellos no quieren ver la realidad, sino el coste final del producto. Intentamos evitar la subida". Pero Estela añade que esto no es lo peor, sino el pago de la luz. "Lo de la luz es lo peor. Los cuatro hornos están todo el día a tope. No quiero abrir la factura de la luz. Es horrible. Es un espanto", concluye.

El volumen de los turistas en Semana Santa: "Hay mucho movimiento"

Rubén Corral también quiso saber la realidad de los locales que venden souvenirs, dirigidos a turistas, como el caso de Estela y Jesús. Y también lo tienen claro: el volumen de gente que se ha acercado ha sido muy, muy potente. De todas las partes del mundo.

"Al día tenemos siempre personas que van o al museo o a la Iglesia, transita siempre cualquier persona. Después charlamos un rato con ellos. Lo que más se llevan son imanes y llaveros. Hay mucho movimiento, más que en los meses anteriores. Vinieron muchísimos italianos, alemanes, de otros puntos de España... siempre entra el turismo de cualquier lugar del mundo ", explica Jesús.

?? Desde las torrijas de vino a cómo preparar un buen potaje o hacer el bacalao: La Semana Santa a la mesa ??



?? @linternaCOPE



https://t.co/IBzcSRHNiz — COPE (@COPE) March 28, 2024

Estela añade que las cifras han ido mejor de lo esperado: "Esta semana de Semana Santa, el fluido de gente ha sido más contundente. Las ventas han subido un poco más. A partir del jueves, el transeúnte es más movido. Hay mucha competencia. Ha salido esa oportunidad para que el negocio creciese". Sin duda, una Semana Santa que puede ser una alegría para los negocios.