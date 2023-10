Daniel Portero: "Si la Fiscalía no investiga a Otegi porque los hechos han prescrito sería una vergüenza"

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, explicaba este miércoles en La Linterna la decisión de la asociación de presentar una denuncia por la que pide a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional que investigue al coordinador general de EH Bildu para saber si es verdad que 12 miembros de la organización terrorista le inculparon en sus declaraciones policiales.

Y es que el historial de Otegi era desconocido hasta hoy y no ha sido juzgado por la mayoría de los hechos delictivos por los que fue sospechoso cuando estuvo en activo como terrorista. Hasta ahora solo se conocía su vinculación con el secuestro de 3 civiles, pero habría estado involucrado en otros 6, además de dar la orden de asesinar al político de UCD Juan de Dios Doval en 1980.

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia / EFE









¿Qué hará la Fiscalía con la denuncia a Otegi?



A pesar de todo el contexto de negociaciones políticas, Portero no da por perdida la reacción de la Fiscalía a la denuncia de la asociación: “Como nos pongamos en plan '¿de quién depende la Fiscalía?'... Que haya presiones del fiscal general porque el socio principal de Sánchez, la ETA, y no voy a llamarle Bildu porque han presentado casi 100 etarras desde el 2015...” cuestionaba.

“No sé el recorrido que puede tener pero es de justicia que se sepa la verdad”, sentenciaba finalmente con Ángel Expósito “¿Por qué se tiene que saber la verdad de los años del franquismo y de la guerra y del terrorismo no? Hay que recordar que el Parlamento Europeo indicó en el 2002 que la Fiscalía tendría que investigar todos los asuntos del terrorismo de ETA, hayan o no prescrito. Y eso tendrá que ser un Tribunal el que lo decida, y no un Ministerio Fiscal”, apunta.

Así, ha querido calificar de “vergüenza” una posible respuesta de la Fiscalía de que los hechos han prescrito: “Espero que no sea esa la respuesta del Ministerio Fiscal, que están prescritos los hechos de Otegi, lo cual sería una vergüenza para el Ministerio”.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las palabras de Otegi sobre Iván Illarramendi



Así, Otegi ha pedido la liberación de Iván Illarramendi, retenido por Hamás tras el ataque a Israel: “Teniendo un ciudadano y un compatriota retenido y secuestrado en estos momentos, utilizado como rehén por alguna fuerza palestina, queremos pedir la libertad de nuestro compatriota. No somos partidarios de utilizar rehenes civiles para hacer canjes de un tipo de otro”

Ha sido esta última frase la que ha encendido tanto al director de La Linterna como a Portero: “ El cinismo en la extrema izquierda radical y asesina no tiene límites”, criticaba el presidente de Dignidad y Justicia. “Lo de hoy ha sido vergonzoso, este audio es de lo más rastrero que te puedes echar a la cara, de una persona que ha estado arriba en el comité de dirección de ETA, y ha sido capaz de ser tan cínico a esos niveles. Es que la izquierda radical siempre ha preferido a los terroristas de Hamás antes que a Israel y a ETA antes que a las víctimas”, concluye.

Además, ha querido recordar, a tenor del tema de los secuestros, por qué llamaban al cordinador de EH Bildu como “el hombre del saco”: “Escuchar este tipo de declaraciones son horrorosas, espero que la Fiscalía se ponga manos a la obra para ir contra el hombre del saco, porque Otegi usó un saco en los nueve secuestros en los que participó. Los amordazaban y los metían en el saco antes que en el coche”.