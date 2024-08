Cruz Morcillo señala lo que piensa realmente el juez sobre la supuesta discapacidad del asesino de Mocejón

Hace una semana, el pueblo toledano de Mocejón experimentaba la peor de las sensaciones. El domingo, Juan, un joven de 20 años, acababa con la vida del pequeño Mateo, de tan solo 11. Todo ocurrió en el Polideportivo Municipal Ángel Tardío, lugar en el que el menor se encontraba jugando con sus amigos y donde el asesino aprovechó para propinarle varias cuchilladas.

Tras ello, los vecinos y la Guardia Civil comenzaron la investigación y, dos días después, dieron con él. Algo más se tardó en encontrar el arma del crimen, un cuchillo que este habría arrojado a una cequia que se encontraba a tan solo 100 metros de donde ocurrió todo. 7 días después ha salido a la luz el secreto del sumario, donde se han dado a conocer aquellos datos que pueden hacer entender por qué se ha cometido este crimen.





¿Qué es lo más llamativo?

Cruz Morcillo, periodista especializada en temas de sucesos, ha destacado en 'La Linterna' que, según el juez del caso, "hubo un mínimo plan preconcebido", lo que denotaría una "gran peligrosidad". Es por ello por lo que, si no hubiesen dado con el autor, podría haber cometido nuevos delitos. Una situación que "me llama mucho la atención por el contraste con los datos que han trascendido sobre su discapacidad", pues, según el padre y varios informes médicos, esta ronda el 70-75%. "No es que sea incompatible, pero llama la atención".





Esta situación ha llevado a la periodista de ABC a pensar que, aunque aun es pronto, si desde luego tiene ese porcentaje, "no me parece que una persona así pueda actuar sabiendo lo que hace".

¿Se puede llegar a aclarar el tema de la discapacidad?

Pero no solo familiares del asesino hablaron acerca del problema que sufre, el cual le llevó a tener que permanecer en un centro de día en Madrid, donde vivía con su madre. Son varias las fuentes que le confirmaron a Morcillo tener la documentación psicosocial y médica que así lo acreditaba. Es el juez quien "habla de un retraso mental moderado", que no equivale a los porcentajes, además de "un trastorno del desarrollo autista", lo que le llevaría a declarar, en caso de que esto ocurra, con la ayuda de un profesional al lado, quien le haría entender lo que pasa.





Está claro que este auto se ha dictado sin escucharle, pero "no se sabe si el juez ya tenía todos los informes sobre la mesa". Ahora bien, la diferencia entonces es enorme. Y es que, lo que él entiende "es que no existen datos inequívocos de una inimputabilidad", por lo que le envía a prisión. El tiempo verá si de verdad hay una "descompensación psíquica" mientras que se celebra el juicio "si es que se le juzga como a una persona normal", finalizaba la periodista.