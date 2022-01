Cada lunes en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental y que nos afecta a todos. Te estoy hablando de la salud financiera y lo vamos a hacer de la mano de BBVA. Hoy, vamos a hablar de gestión con Alberto Cano, director de Pymes y Autónomos de BBVA España

-¿Exagero si digo que los autónomos son unos héroes?

R: No. No exageras en absoluto.

-¿Qué consejos podemos seguir para encontrar un equilibrio en nuestra economía?

R: Si para todos nosotros, cuidar la salud financiera es importante, para un autónomo es todo un reto. En su caso, la economía familiar y la del negocio se confunden. Para todos ellos es básico mantener el control de sus finanzas para minimizar los riesgos. Además, la salud financiera, en su caso, también se confunde con la salud física. Los autónomos que no consiguen tener ese control, sufren en todos los ámbitos. Estar pendiente de un negocio, con todo lo que conlleva, y, a la vez, de la salud financiera, es todo un reto cuando la misma persona es la encargada de desarrollar todas estas tareas. Ahí es donde lo bancos creo que podemos aportar. Tenemos un conocimiento del cliente que nos ayuda a proveerles la infromación necesaria para decidir en el momento en el que ha que tomar esas decisiones. Por ello, se aconseja emplear herramientas que nos ayudan lograr un ahorro inteligente. Tener un colchón de liquidez para imprevistos es clave para garantizar la supervivencia del negocio. Incluso, planificar la jubilación. Algo que en el mundo autónomo se olvida. También tenemos herramientas que nos ayudan en la tesorería, la principal causa de muerte de estos negocios. En base al histórico, al conocimiento de la actividad del negocio, los bancos somos capaces de proveerles de datos sobre sus saldos futuros. Podemos alertar de un posible problema y, a la vez, proveerles de una posible solución.

-¿La gestión de la tesorería es la consulta más habitual que realizan los autónomos?

R: Tienen tres inquietudes. Una es la tesorería. La principal es la financiación. El autónomo necesita conocer el respaldo financiero que tiene. Qué deuda puede asumir sin comprometer a su negocio. Lo importante es saber si, en la situación de aceptar o no un pedido, puede realizar esa inversión. Aquí, lo que tenemos que hacer es darles esa información con rapidez, a un solo clic, y con ella ayudarles a tomar las mejores decisiones. Luego está la segunda inquietud que es la gestión de tesorería. Suele ser la principal causa de cierre de un negocio. Herramientas que ayuden a tener controlada la previsión de gastos futuros en base al histórico, o la contextualización de la financiación en cada ingreso que tenemos pendiente, poder financiar financiarlo al plazo adecuado para no tener sustos, también son herramientas muy importantes. Aunque, si hay una inquietud que está creciendo, tiene que ver con un asesoramiento más global. Se puede realizar con herramientas digitales, que son muy útiles, pero en otros momentos tenemos que confiar en el factor humano, tan importante para decisiones más estratégicas. En esas, es clave que alguien nos asesore.

-Un autónomo, al no tener departamento financiero, ese asesoramiento le puede dar la vida...

R: El autónomo no tiene que ser un experto financiero. Lo que tiene que ser es un experto en su sector, en su negocio. Por ello, necesita rodearse de otro tipo de profesionales que le puedan dar esta cobertura. Habría que poner aquí en valor la figura del gestor de banca. Un gestor hace una labor muy importante, sobre todo cuando el negocio es muy pequeño y las capacidades internas son menores. El gestor asesora en temas tan tradicionales como la financiación, la capacidad de inversión, gestión de la tesorería o de los riesgos. Pero, cada vez más, hace falta el asesoramiento en otro tipo de campos no tan directamente ligados al sector bancario, pero que son igualmente importantes. Todo lo que tiene que ver con los fondos Next Generation, que están empezando a llegar a España y va a ser uno de los factores claves en la modernización de los negocios y de nuestro tejido productivo. Todos, como sociedad, tenemos un reto enorme para hacer llegar esas ayudas a los autónomos. Claramente, las grandes empresas la van a aprovechar. Tenemos que hacerlo fácil, que le llegue toda la información al último de nuestros autónomos y enseñarle todas las convocatorias de las que se puede beneficiar, y en eso estamos volcados como entidad. Incluso, podemos guiarles en la tramitación de las ayudas. Hay que hacerlo muy fácil porque nos jugamos mucho. El segundo reto es afrontar la oportunidad que se presenta con el mundo de la sostenibilidad. Yo creo que los autónomos todavía no ven esto como una oportunidad. Nosotros tenemos un papel importante haciéndolo más evidente para ellos y haciéndolo más fácil, paquetizando soluciones que sólo están al alcance de las grandes empresas. Haciéndolas sencillas para que el autónomo pueda entenderlas y pueda tomar las mejores decisiones.