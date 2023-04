El chiste del Comandante Lara sobre la abuelita que provoca las risas de Ángel Expósito: "No hombre, no..."

Un chiste del humorista Luis Lara Ramos, conocido artísticamente como Comandante Lara, destaba este martes en La Linterna las risas del director del programa, Ángel Expósito, tras escuchar el conocido como el 'chiste de la abuelita'. Un chiste sobre el papel de los abuelos y cómo cuidan a los nietos, muy al hilo de lo que comentaban tanto el comunicador de COPE como Jon Uriarte.

Y es que primero fue Froilán y ahora puede ser Victoria Federica la que sea enviada a Abu Dabi. “No deja de ser curioso que se hable de esto cuando el Rey Emérito Juan Carlos I prepara otro viaje a España. Nos preguntamos por qué no dejamos en paz a los abuelos, por qué les encasquetamos siempre los nietos, sean reyes o no. Para analizarlo tengo a Jon Uriarte que, por suerte, no va a ser abuelo nunca, en su vida”, comentaba este martes Ángel Expósito.









Expósito y Uriarte, sobre ser abuelos



“Qué sabrás tú, yo que a ti te veo cuidando nietos”, replicaba Uriarte a Expósito, que aseguraba que, cuando sea abuelo, va a enseñar a sus nietos “a combatir”. “Lo de abusar de los abuelos es general, los usamos para todo, y nunca para algo bueno. En el caso del Emérito, él está bien, pero eso no significa que él no quiera vivir bien, que le dejen en paz”, comentaban ambos comunicadores entre sonidos de diferentes humoristas como Eva Hache o Fernando Tejero.

“Queremos reivindicar el derecho de la gente mayor a aburrirse y no estar cuidando a los hijos de otros. No olvidemos que criar a los hijos exige toda la vida, y dejarlos con los abuelos puede ser un arma de doble filo. Todo esto porque se rumorea que al Rey Emérito podrían enviarle una nieta tras mandarle en su momento un nieto”, asegura Jon Uriarte.





El chiste del Comandante Lara sobre la 'abuelita'



Pero si hay un momento que ha marcado la sección 'He visto luz' este martes ha sido el chiste del Comandante Lara, también llamado Luis Lara, y su chiste sobre la 'abuelita' y el codo, con el que tanto Ángel Expósito como Jon Uriarte se partían de la risa. Si quieres escucharlo tú también, hazlo en el siguiente audio.

Audio

“Y si no queda otra que enviar a tus hijos a casa de los abuelitos, que al menos la llegada sea tal y como quería la abuelita del chiste del Comandante Lara. Claro, es que ir con las manos vacías para que la abuela te dé todo no es educado. No hombre, no”, bromeaban ambos comunicadores.

Así, el colaborador de La Linterna quería soltar una nueva pulla al director del programa sobre ser abuelo: “Cuidado con estas cosas que los abuelos quieren disfrutar de la vida y el cuento ha cambiado mucho; ¿entonces cuándo abuelo?” “¿Y tú?”, replicaba entre risas.