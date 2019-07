Carmen Calvo se lleva un 'zas' por asegurar que la ley de cuotas es como los impuestos

Ella es una intelectual. Llevo insistiendo en esta tesis desde hace tiempo. Es una pensadora de las más sólidas que tiene el gobierno. Le llevan dando por todos los sitios desde ayer, tú Gelote incluido, por decir que “el feminismo no es de todas, bonita”, que se lo han currado los socialistas. Y da pena. Porque no la entendéis. Ella es una provocadora. No piensa lo que dice. Sencillamente no lo piensa... Porque si lo pensara sería una indigente intelectual. Y ella ha leído mucho… y lo ha entendido.

Y también dan pena los compañeros nuestros que sólo se han fijado en esa parte de la intervención. Porque yo me la he currado entera, bonita. Y ha dicho unas cosas que solo puede decir una intelectual de su talla. Para defender la ley de cuotas, ha hablado de los impuestos que se pagan para la sanidad o para el desempleo.

Vamos a ver, Carmen, bonita. Así que la ley de cuotas es como un impuesto, porque para ti los impuestos son cuotas, pero de solidaridad. Solidaridad impuesta, que es la genuina.

Y dijo más cosas. Que las mujeres tenían que empezar a innovar en estrategias políticas, porque las que hay solo las han hecho los hombres.

Carmen. ¿Has dicho yo estoy deseando de qué? Si es que eres la más… grande

Así que, por asegurar que la ley de cuotas es como los impuestos y por definir los impuestos como cuotas de solidaridad, la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, se lleva un … ¡ZAS! ¡EN TODA LA BOCA!