El baño de realidad de Expósito a la Cámara de Comercio de Barcelona por menospreciar el castellano

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, el empresario independentista Joan Canadell, ha dicho hoy que estudiará la posibilidad de no responder en castellano las preguntas de los periodistas, dado que sus declaraciones se pueden traducir directamente del catalán utilizando los subtítulos en televisión. "Hoy todavía hablaré en castellano, pero puede que sea la última vez. Me lo tengo que pensar. ¿Es que no tienen traductores?", ha espetado el presidente de la Cámara cuando se le ha pedido que contestara en castellano una pregunta ya realizada antes en catalán.

A Canadell ha respondido el director y presentador de 'La Linterna' de COPE, Ángel Expósito, que recuerda que Canadell también ha asegurado que le parece una “pérdida de tiempo” responder también en castellano. “Este levanta pasiones, y es que el amigo tiene pasta” le define Expósito, y añade: “Si tú tuvieras un euro para invertir, ¿lo harías en un comercio, local o industria cuya Cámara de Comercio la preside este? ¿Se puede ser más paleto?”, le critica duramente el director de La Linterna.

También ha criticado Expósito un reportaje titulado: "Lletraferits" (Letraheridos), dentro del espacio 30minuts. En dicho reportaje se alertaba de que el catalán corría el peligro de desaparecer. Los autores llegaron a usar a niños mientras juegan en el patio de una escuela como ejemplo de que en los colegios se habla castellano y no catalán, y que eso precisamente pone en juego el futuro de la lengua. En el reportaje también se pudo escuchar frases como "Netflix es más poderoso que el franquismo", "lo que es importante es que la gente lo hable, en este caso que hable catalán, mejor o peor, pero que lo hable" y "su futuro ya no está ligado únicamente a la hostilidad del Estado español o a su grado de oficialidad".