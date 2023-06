Ángel Expósito responde a las palabras de Zapatero sobre Bildu en COPE: "Otra cosa es que no quiera verlo"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, analiza en una nueva entrega de su videoblog 'Camino hacia el 23J' las posturas políticas de ERC y Bildu tras las palabras de Zapatero sobre la formación abertzale en 'Herrera en COPE'. Así, el comunicador apunta cuál es el único punto “elogiable” de ambos partidos independentistas.

“Bildu y Esquerra Republicana, los socios de Sánchez por la Independencia. Si algo tienen elogiable los herederos de ETA y los independentistas catalanes es que no mienten. Seguramente es lo único que se les puede elogiar. Los herederos de ETA siguen sin colaborar en los más de 400 asesinatos sin resolver, muchos de ellos sabrán quienes fueron los asesinos, pero da igual, y los independentistas catalanes se hartan de repetir eso de 'ho tornarem a fer', 'lo volveremos a hacer'”.

"Por lo tanto otra cosa es el que no quiera verlo, o al que no le importe, tipo Zapatero, este tipo de actitudes. En cualquier caso no mienten. Los socios de Sánchez lo han sido, lo siguen siendo, y lo volverán a ser. Allá cada uno lo que vote y lo que considere sobre el futuro. No mienten. Izquierdas, los socios por la independencia. En este caso, el País Vasco, con toda la Euskal Herria que ellos inventan, y de Cataluña".





La recta final antes del 23J

“ Ya queda una semana menos. En un par de días se constituyen los ayuntamientos, ya ni nos acordamos de las elecciones del 28 de mayo y ¿Qué quieres que te diga? Sólo pensar el mes y pico que nos queda hasta las elecciones generales, a mi me sale sarpullido”.



“Dicho esto, pocas novedades. El PP elabora sus listas con poco ruido y un 75 por ciento de números uno renovados, el invento de Sumar sigue supurando rencor y odio entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz y en el PSOE. Se afilan los cuchillos y las puntas de flechas con curare, por si se cumplen las encuestas”.



“Y es que ¡Ojo! con la euforia, las encuestas como si fueran la biblia y, sobre todo, ¡ojo! con el maquiavelismo de Su Sanchidad”.



“Una cosa es la lógica, las tendencias y que Pedro Sánchez cae mal hasta en los andares, y otra muy distinta que como le dé la suma, pactarán. Pablo Iglesias Yolanda Díaz, Otegui y Junqueras pactarán con Sánchez, Ábalos y hasta con el Tito Berni si es preciso. Por lo tanto otra cosa es el que no quiera verlo, o al que no le importe, tipo Zapatero, este tipo de actitudes. En cualquier caso no mienten. Los socios de Sánchez lo han sido, lo siguen siendo, y lo volverán a ser. Allá cada uno lo que vote y lo que considere sobre el futuro. No mienten. Izquierdas, los socios por la independencia. En este caso, el País Vasco, con toda la Euskal Herria que ellos inventan, y de Cataluña”.