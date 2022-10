Ángel Expósito confiesa a Juan Antonio Alcalá lo que le une a Zidane y la imagen durante el Balón de Oro

El director de La Linterna, Ángel Expósito, señalaba en una conexión en directo este lunes con el compañero de deportes, Juan Antonio Alcalá, el detalle que le une con el ex entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, a raíz de una imagen que podía verse durante la gala del Balón de Oro. Y es que el también ex jugador del equipo blanco era el encargado de entregarle a Karim Benzema el ansiado galardón al mejor jugador del año que concede la revista especializada France Football.

Es por ello que, durante el magacín de información general de las tardes/noches de COPE, el comunicador conectaba con la redacción de Deportes para dar la noticia del premio tanto para el jugador francés como para la estrella del Barça femenino, Alexia Putellas. Un momento que se encargaban de recordar los compañeros de La Linterna durante el resumen que cada día protagoniza Israel Remuiñán a partir de las 23 horas.









Expósito y lo que le une a Zidane



“Hay que mirar al mundo del deporte, hoy se entregaban los balones de Oro masculino y femenino, y Alexia Putellas lo ha logrado de nuevo y ha hecho historia”, explicaban durante el resumen del programa vespertino de COPE. Y es que repasaban cómo se había contado el galardón en Tiempo de Juego: Munilla calificaba la victoria de Putellas de “sin problemas y sin sorpresas”, mientras recuperaban las palabras de la jugadora del Barça.

“Estoy muy feliz de volver a estar aquí, muy contenta, el 5 de julio me rompí la rodilla y creía que esto no sería posible, no os voy a engañar, creía que se iba a recordar lo más reciente”, explicaba la estrella del FC Barcelona femenino. Pero si llegaba un momento curioso era mientras Juan Antonio Alcalá conectaba con La Linterna para contar quién ganaría el Balón de Oro masculino: “Aparece la imagen de un jovencísimo Zinedine Zidane, te acuerdas, ¿eh? Antes de llegar al Real Madrid”, describía el periodista deportivo. En ese momento Expósito revelaba qué le une con el francés. Escúchalo en el siguiente audio.











“Cuando se pierde el pelo uno, pues lo mira con cierta añoranza”, comentaba el director de La Linterna en referencia a cómo ha sido el devenir de la cabellera de ambos con el paso de los años. “Se hace raro verlo, con ese tupé y ese pelo tan negro, ¿no?”, insistía Alcalá, crispando cada vez más a Expósito, que se ponía nostálgico con la cabellera perdida. “Bueno vale, no te recrees tío, no hagas sangre”, bromeaba el presentador de La Linterna.

Igualmente, recordaban el momento del triunfo de Benzemana y comentaba a quién le recordaba su particular 'look'. "Ya verás cuando lo gane un español que desde Luisito Suárez no lo gana ninguno", comentaba Expósito. "Es lo que tiene la radio en directo, incluso descripción del peinado de Zidane, de Benzema... Con gafas, parecía un científico", bromeaban ambos antes de apuntar: "Un científico de los Emiratos Árabes".









Expósito y el olvidado rap del Barça



El mismo lunes el director de La Linterna quería recordar también otro momento histórico, aprovechando la celebración de la gala del Balón de Oro, y lo hacía de la mano de Jon Uriarte. Por ponernos en situación: el Barça acababa de hacer doblete tras el título de la Copa de Europa con aquel golazo de Koeman en Wembley, el mismo año en el que también conseguían hacerse con el título de Liga. Y lo celebraban con la canción 'Aquest any si', una suerte de rap entre seis de los integrantes de la plantilla: Laudrup, Koeman, Bakero, Begiristain, Alexanko, Eusebio, que cantaban lo mejor que podían.









“Por supuesto proponemos otro Balón de Oro a los futbolistas que hagan cosas más allá del fútbol”, introducía Uriarte durante la sección 'He visto luz', en la que el equipo de La Linterna le da una vuelta 'humorística' a la actualidad. “Siempre y cuando no sea cantar, no. Todavía provoca escalofríos aquel rap del Barça entrenado por Johan Cruyff”, explicaba el director del programa, Ángel Expósito.