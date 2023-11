El director de La Linterna, Ángel Expósito, alucinaba con la historia de un vecino de un bloque de viviendas, concretamente por lo que le pillaron haciendo en el ascensor del edificio y cómo le “cazaron”. Se trata de una de las muchas anécdotas y experiencias infernales entre vecinos que ha comentado el comunicador de COPE con Jon Uriarte, hace unas semanas, durante la sección 'He visto luz' que este último protagoniza cada día.





Y es que el motivo de que ambos estuvieran hablando de líos vecinales tenía una razón clara: la rocambolesca historia de un hombre de Menorca al que le recriminaban que tuviese su lancha marítima aparcada en el balcón, como contaba el propio Expósito: “Decidió guardar su lancha de seis metros en la terraza de casa en una tercera planta. Argumentó que así ahorraba los 70 euros de amarre mensual, que su terraza aguanta 10 veces ese peso y que no es ilegal, pero, al final, ha retirado la lancha del balcón”.

Expósito y la 'pillada' al vecino en el ascensor



“Luego está el vecino que cree que todo el edificio es suyo y no es que ponga una lancha en la terraza, sino que usa todo como si fuera su casa”, comentaba Uriarte a raíz de la anécdota del hombre de Menorca y la plancha. Y es que ambos comunicadores han querido recordar una entrevista que tuvo lugar en La Tardehace ya varios años. Escúchala en el siguiente audio.

Audio





“Un ejemplo nos lo contaba en COPE un administrador de fincas. Ojo a lo que hacía uno de los vecinos todas las mañanas”, introducía el director de La Linterna. En esos momentos sonaba el relato del administrador de fincas, al que le costaba aguantar la risa mientras lo contaba:

“Habían colocado unas luces en el ascensor y el vecino lo que hacía era bloquearlo durante unos minutos para realizar las tareas de afeitado. ¿Cómo se dieron cuenta? Por ese olor a after shave y espuma que brotaba del ascensor a las 7 de la mañana. Y porque creo que alguna vecina le sorprendió directamente con la espuma en la barba”, aseguraba.

La idea de Expósito para el ascensor de COPE



Tras escuchar el fragmento de la entrevista al administrador de fincas, ambos se partían de la risa mientras Jon Uriarte no daba crédito a la ocurrencia del vecino: “Tú crees que es normal que alguien... Digo yo que le gustaría el espejo”. En ese momento, y para sorpresa de su compañero, Ángel Expósito compraba completamente la idea, no sólo para un bloque de vecinos, sino para ponerla a prueba en la misma sede de COPE.





“No sé, pero es buena idea tío. Lo voy a probar en el ascensor de COPE, aunque no haya espejo. ¿Te imaginas? Lo ponemos”, comentaba irónico el director del programa a Uriarte, que no podía contener la risa. Así, este último no quería cerrar la sección sin acordarse de otro perfil de vecino irritante, el que ocupa toda la plaza de garaje: “Arrancábamos con el que aparca la lancha en la terraza, pero ojo con el jeta que aparca coche, tres bicicletas y una moto en una plaza de garaje, que lo conozco muy bien”, concluía.

