Antes de terminar el último programa de la semana, La Linterna recuerda los mejores 'sonidos' de la semana. En esta ocasión, Ángel Expósito quiso rememorar el momento en el que Juanma Castaño relató una anécdota que nunca olvidará. A pesar de que ya la había contado en algún otro momento, sus compañeros de 'El Partidazo de COPE' quisieron escucharla de nuevo. "Yo paré en una gasolinera para echar gasolina y cuando terminé de echarla, la chica que estaba allí trabajando me dijo: "Eres el número uno", explicaba. Juanma, alagado, le respondió: "Gracias, se hace lo que se puede".

Repostaje en una gasolinera.EFE





Hasta este momento podría parecer que la trabajadora de la gasolinera había reconocido a Juanma y le quería hacer saber que era una gran seguidora, de no ser porque esta breve conversación fue un malentendido. La empleada, al escuchar la extraña respuesta de Juanma y sin saber muy bien a qué se refería, le aclaró: "Eres el surtidor número uno". Desde entonces, el director de El Partidazo tiene claro lo que hacer ante estas situaciones: "Ese día me di cuenta de que nunca más, hasta que no me digan que va por mí el elogio, no le doy las gracias".

Esta divertida anécdota desató las carcajadas de sus compañeros en el estudio de COPE y Expósito, al escucharla, tampoco pudo contener la risa: "Espectacular. ¡Qué bueno, Juanma!". Reproduce el audio, al comienzo de esta noticia, para escuchar la anécdota completa.

Juanma Castaño comparte el truco para saber qué gasolinera está pegada a la autovía: "Está indicado"

Castaño ha descubierto que "cuando viene indicado que la gasolinera está a 1250 metros y después a 750 metros es que está metida hacia adentro. Pero si viene indicada que está a 1000 metros y luego a 500 metros es que está en el borde de la carretera". Todo esto viene porque "tengo una manía, que es que quiero echar gasolina cuando viajo en gasolineras que estén pegadas a la carretera", confesó.

Audio





Lo que dice la DGT sobre las señales sobre estaciones de servicios

Como recoge un manual del Ministerio del Interior sobre las señales de conducir, aquellas señales con fondo blanco "indica en carreteras convencionales con tráfico elevado (según especificaciones de la norma 8.1IC de señalización vertical) y en todas las carreteras multicarril, la proximidad de una salida hacia los servicios señalizados. Si estos se encuentran ubicados en una población, el nombre de la misma podrá figurar en la primera línea del cartel y si están emplazados en una vía de servicio figurará la inscripción “vía de servicio”. En caso de que entre los servicios exista una estación de servicio, se indicará la distancia hasta la misma así como su horario de apertura. En el subcartel inferior figurará la distancia y horario de apertura de la siguiente estación de servicio en el sentido de la marcha. En el cajetín superior figurará la distancia a la salida".

Señal indicadora de una estación de servicio a 250 metros en una autovía

Si la señal cuenta con fondo azul, "indica, en una autopista o una autovía, la proximidad de una salida hacia los servicios señalizados. Si estos se encuentran ubicados en una población, el nombre de la misma podrá figurar en la primera línea del cartel y si están emplazados en una vía de servicio figurará la inscripción “vía de servicio”. En caso de que entre los servicios exista una estación de servicio, se indicará la distancia hasta la misma así como su horario de apertura. En el subcartel inferior figurará la distancia y horario de apertura de la siguiente estación de servicio en el sentido de la marcha. En los subcarteles superiores figurará el número de salida y la distancia hasta esta".