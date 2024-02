Un agente de Vigilancia Aduanera avisa de qué pasó en Holanda con los narcos y que se está repitiendo en Cádiz

Vigilancia Aduanera es un cuerpo con más de 200 años de historia y que se ha usado para la represión del contrabando, históricamente para el tabaco pero, más recientemente, para el narcotráfico. Uno de los cuerpos que más capturas de cocaína ha hecho en alta mar, un cuerpo independiente al resto. No obstante, este lunes han hablado en La Linterna sobre las circunstancias que rodean la muerte de los dos guardias civiles el pasado viernes en Barbate.

Tienen las mismas de embarcaciones que el servicio marítimo de la Guardia Civil, hasta ahora. Se desarrolla en vigilancia marítima costera (solapándose en territorios y medios con la Benemérita) e investigaciones en tierra, independientemente o en colaboración con PN o Guardia Civil. “Tenemos medios aéreos, aviones o helicópteros, y el trabajo es la represión del narcotráfico”, explica a Expósito Francisco García Gutiérrez, responsable nacional del sindicato CSIF del cuerpo.









El aviso de Vigilancia Aduanera



Agentes de Vigilancia Aduanera presentaron el pasado 13 de noviembre un escrito en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Andalucía pidiendo a la autoridad medios y temiendo por la vida de los agentes: “Por desgracia tenían razón”, apunta en La Linterna Gutiérrez. “Avisamos hace tiempo porque, con la pérdida de medios materiales y reducción de presupuesto para la lucha”.

Y es que Vigilancia Aduanera, históricamente, ha tenido embarcaciones de casco de fibra, robustas y rígidas pero, al ir estropeándose se han ido sustituyendo por semi rígidas. “Nos están dando caza, desde hace un año, si nos veían con una embarcación en la que estamos en inferioridad de condiciones, nos abordaban y nos intentaban pasar por encima”, lamenta el agente. “Cuando ven que pueden con nosotros van a por nosotros”.

??@ExpositoCOPE, desde Barbate: "Esto es un mini narcoestado; nadie se atreve a hablar"



??El director de 'La Linterna', narra desde Barbate, donde se realiza este lunes el programa, la sensación que se vive tras el asesinato de dos guardias civiles https://t.co/H65VRsk6RHpic.twitter.com/wt4v2l3cNN — COPE (@COPE) February 12, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









El ejemplo de Holanda y Bélgica



Reconoce Gutiérrez que en Cádiz se tuvieron que realizar disparos hace semanas para que una narcolancha no pasara por encima de una de nuestras embarcaciones semi-rígidas, un episodio similar al que ha terminado con la vida de dos agentes de la Benemérita. “Si nos dotara la Agencia Tributaria, y a la Guardia Civil Interior, de barcos que tuvieran la capacidad de repeler una agresión de ese tipo ni se lo pensarían, porque saldrían perdiendo”, mantiene el miembro de Vigilancia Aduanera. Desvela además que se tiene constancia por escuchar telefónicas y grupos de Telegram, donde hace tiempo que están diciendo “a por ellos”, en referencia a los agentes.

“Ellos saben que, hagan lo que hagan, van a entrar por la puerta de la cárcel y van a estar rodeados de amigos y familiares, no van al infierno”, subraya.

Agentes de la Guardia Civil trasladan a los juzgados de Barbate (Cádiz) a uno de los ocho detenidos por la muerte de dos guardias civiles / EFE









Unas imágenes que, en palabras del agente, dan la “dimensión de la catadura moral de las personas a las que nos estamos enfrentados, que les da igual pasar a un GC que tirar a un mar a cuatro personas migrantes”. “Los que se dedican a esto son seres de una vileza moral que no nos entra en la cabeza”, concluye.

Por último, ha querido ilustrar con dos ejemplos de otros países el que puede ser el futuro del sur del país si no se refuerza la lucha contra el narcotráfico. “Esto va a acabar como Holanda y Bélgica, yo he tenido reuniones con funcionarios de aduanas de esos países, los políticos miraron hacia otro lado y, cuando les ha estallado, no se puede solucionar”.