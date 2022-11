Expósito: “¿Será capaz Sánchez de indultar a Griñán antes de las elecciones municipales y autonómicas?”

Audio

Noticia del día: Los transportistas que convocaron los paros en marzo y pusieron en jaque la cadena de suministros vuelven a convocar huelgas a partir del próximo domingo y en pleno inicio de la campaña de 'black friday' y Navidad y de manera indefinida.



Unidos en la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, justifican esta decisión porque los cargadores de la distribución incumplen la ley y obliga a los transportistas a trabajar por debajo de coste.



Sinceramente, era de prever.



Comentaba yo estos días atrás las encuestas y, más allá de las cosas de Tezanos el enamorado, casi todas coinciden en algo: Feijóo saca una importante ventaja individual a Pedro Sánchez peeeero, la suma PP y Vox no llegan a la mayoría absoluta o llegan a los 175 escaños por un pelo.



Conclusión: Queda algo más de un año para las elecciones generales y, pendientes de lo que pase en las autonómicas y municipales, su Sanchidad y los socios van a muerte. La Justicia, RTVE, el CIS, el INE, las empresas públicas o semipúblicas. La última, hasta el Banco Central Europeo.



¿Qué pasa? Pues que más allá de los fantasmas y los monstruos que ve Su Persona desde lo alto del Falcon, Sánchez tiene tres marrones encima de la mesa de su despacho muy calientes. Tres patatas calientes, tres bombas de relojería electoral que, inexorablemente, les van a estallar en to' el careto a García Page, a Lambán y a Fernández Vara. Aunque se escondan. Pío, pío que yo no he sido.



Tres claves, tres, más allá del BCE, de Feijóo y de los cenáculos madrileños de señores con puro. Tres temas que cuestan votos y van a costar más votos a Sánchez y a los barones.



1.- Leí este finde a Fernando Lázaro: El PSOE se opone a investigar a los jefes de ETA y a buscar a los huídos. Ya sabes, la campaña legal de Dignidad y Justicia para reabrir determinados asesinatos de ETA y esclarecer quién dio la orden. Bien, pues el PSOE se opone.



Los socialistas y Podemos han votado en el Congreso contra dos iniciativas de PP y Vox que avalaban las recomendaciones europeas sobre quienes daban la orden de los atentados.



No solo premian a los asesinos sino que, además, se impide esclarecer los delitos pendientes (casi la mitad de los crímenes etarras siguen sin ser resueltos) y ni siquiera juzgar a los jefes que ordenaron esos atentados



¡Qué papelón, Marlaska, qué papelón!



2.- Este tema les encanta a los barones: La rebaja del delito de sedición en el Código Penal. O sea, Puigdemont, Junqueras, la Marta Rovira en compañía de otros, cada vez más cerca de volver a casa o de presentarse a las elecciones.



Cabe recordar que Junqueras cumple cuatro años de inhabilitación en octubre. Si se rebaja la pena a esos cuatro años Junqueras podrá presentarse a las elecciones generales como número uno de Esquerra Republicana. ¿Apostamos?



y 3.- El indulto a Griñán. O los indultos a todos los condenados a la cárcel por los ERE. Por cierto, de los ERE, Invercaria, la FAFFE o el caso UGT nadie ha devuelto un duro. Conviene recordarlo.



La pregunta es: ¿Sánchez será capaz de indultarle antes de las elecciones municipales y autonómicas? En efecto. Todos sabemos tu opinión. El indulto está cantado.



Te recuerdo que en días toca el segundo plazo del IRPF y que acabamos de pagar seguros sociales y el trimestre del IVA. Retrásate un día, ¡un solo día! en pagar uno de estos impuestos y pide después que te lo indulten. Prueba y verás.



Y la guinda. Mi posdata: Ha vuelto el hombre. Él. Pablo Iglesias return, obnuvilando a las masas (aborregadas), enamorandolas (a Irene, a Lilyth Verstrynge, a Ione Belarra) el macho alfa vuelve con Monedero puño en alto (y con la otra mano haciendo el egipcio).



Mucho puño en alto ¡Agrupémonos todos en la lucha final! compañeros, compañeras y compañeres, que yo me voy al casoplón, que la Guardia Civil me blinda la calle, con la SER haciéndole la campaña y con Monedero haciendo el ganso. ¡Qué casposo, qué patético y qué mentiroso!



Y todavía se pone chulo el tío, el mismo que se fue del Gobierno porque le pusieron las maletas en la calle; que acabó humillado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, el que quedó el séptimo (de diez candidatos) para ser profesor en Periodismo. Y aún va de chulazo tras la última: la Complutense le excluye ni siquiera de la preselección para optar a ser profesor de Políticas.



¿Qué te apuestas a que vuelve? Sánchez doctor en Economía con la tesis fake que da lecciones al consejo del Banco Central Europeo, otra vez junto al ex Macho Alfa.



Casi termino como empecé: ¿Qué te apuestas a que, si las encuestas aciertan y Feijóo no consigue sumar mayoría absoluta, Pablo Iglesias vuelve al Gobierno?



A ver si Pedro Sánchez es capaz de decir que NO podría dormir con este macarra en la Moncloa.



Pablo Iglesias y Monedero han vuelto. No hacemos más que mejorar.