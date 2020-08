Expósito: "Aguantarán, pero se sacarán los ojos cuando corresponda"

Audio

Este gobierno, por si había alguna duda, va para largo. Se necesitan aunque se mezclen tan mal como el agua y el aceite. Pedro y Pablo no se soportan. Pablo no se fía de Pedro porque sabe que se lo quiere cargar literalmente. Pablo sabe que Pedro, e Ivan, y Ábalos se lo están cargando poquito a poco. Y claro, así es imposible que nada funcione.

La última..¿Cómo en pleno Consejo de Ministros, Podemos filtra que la ministra educación -la impagable Isabel Celaá por cierto- es un desastre? Más allá de que tienen razón, Sánchez respondió con un ejercicio de cinismo absoluto. Diciendo que está encantado con el gobierno de coalición. Que mentira. Pero ojito, la venganza será terrible.

Uno: la gran mentira. Este gobierno el coalición se gesta desde una inmensa trola. Recuerda, septiembre de 2019, no hace ni un año. Pedro sánchez decía que: ”como presidente del Gobierno tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos incluso votantes de Unidas podemos por eso no acepte esa propuesta que me hizo el Sr iglesias”.

Dos meses después, solo dos meses después, en noviembre: “el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses quiero agradecer a Unidas podemos y también a Pablo Iglesias su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad que tanto necesita nuestro país así que muchísimas gracias enhorabuena a todos lo que le han hecho posible y gracias Pablo también por la generosidad y con la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país”.

Dos: no hay nada menos progresista y reformista que Podemos, y menos feminista también. Lo que representan Pablo, Monedero, Echenique o Garzón son lo más retrógrado, rancio y anticuado del mundo occidental.

Tres: Pedro y Pablo se necesitan. Por eso van a seguir en lo mismo, cogidos de la manita hasta que se acerquen las siguientes elecciones, hasta entonces “pelillos a la mar” puñalada trapera trás puñalada trapera y eso sí, Pedro y los suyos jugando a ser Maquiavelo y Pablo azuzando a sus lacayos y a sus ex por redes sociales.

Cuatro: la vicepresidencia de lo social se le ha quedado pequeña. El ego de Pablo Iglesias solo es comparable con el ego de Pedro Sánchez.

Cinco: el resto de socios son para no echar gota. Pon los juntos en una foto, imagínate, Pedro en el centro, por supuesto, Pablo, Rufián y Junqueras, Urkullu y Ortuzar -para fiarse de ellos-, Otegi, un señor de Teruel, otro de Cantabria...

Seis: el resto de ministros y ministras tampoco pegan ni con cola. En que coinciden Nadia Calviño y Alberto Garzón con Margarita Robles, con Irene Montero o Planas en la agricultura con ese señor que dicen que es ministro de Universidades. Parece el ejército de Pancho Villa, no un Consejo de Ministros.

Siete: la financiación de Podemos. No sé cuál será el futuro judicial, penal o fiscal de la caja de Podemos. Encajar esa basura en nuestras condenas y multas quizá sea imposible. Pero, lo de la televisión iraní y la pasta pagada por el chavismo es repugnante.

Ocho: lo de Pablo y sus “ex”. Hay que tener mucha cara y mucho desparpajo para ser vicepresidente y tener a tu pareja como ministra bajo tu mando y ella tragando. Y haber colocado como diputada a tu ex y tener el lío que tiene montado con su otra ex, la tal Dina, hay que echarle cuajo, morro, y machismo.

Nueve: si Pablo hubiera sabido que venía la pandemia hubiera exigido ser él y solo él, ministro de Sanidad. Que oportunidad perdida, o líder supremo, amado líder, para estar todos los días en el telediario.

Y diez: sobre el modelo chavista en el mundo. Ese chavismo trasnochado solo comparable con Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, y Eritrea. El único experimento comparable en Europa fue SYRIZA en Grecia, y mira.

Bueno pues en ese club estamos, al menos con casi medio Gobierno de España. Imagínate que pintan estos y estás en una cumbre europea.

La posdata: aguantarán, pero se sacarán los ojos cuando corresponda. Aguantarán porque les conviene a todos y se necesitan. Si tú fueras alguno de ellos. Si tú fueras Rufián, Junqueras, Monedero, Pablo, si fueras, Otegi, Ortuzar, Echenique, a quién querrías como presidente del Gobierno en La Moncloa...pues eso.