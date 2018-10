Expósito: “Quien con niños se acuesta... ya se sabe”

Estamos en una España muy extraña. Supongo que siempre hemos sido... Muy particulares, muy diferents... Made in Spain... Pero últimamente, qué quieres que te diga...

Salen hordas de macarras y perroflautas a linchar a otros manifestantes... Y es asumible. Preguntas a los políticos en rueda de prensa y eres basura mediática. Te escandalizas cuando un ministro se escabulló de pagar impuestos y te conviertes en un Torquemada. Te dan un golpe de Estado en la cara y el fascista eres tú...

...No puedes echar un piropo porque es machista... Y no pasa nada cuando una ministra llama marica a otro ministro gay... Cuando reconoce que ha visto a colegas de juerga con menores... O cuando sabe de una red de prostitución. Todo muy raro. Sorprendente e injusto.

Y hablando de injusticias... Me detengo un par de minutos en la polémica sobre las fake news que el gobierno usa como un mantra y, dicho sea de paso, como una manta para esconder sus vergüenzas.

La portavoz del gobierno, Isabel Celaá, insiste con la excusa de las fake news... o José Luis Ábalos, ministro de Fomento... En su calidad de número 2 del PSOE... Cuando no les mejora a todos la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.

Si estas cosas las pones en boca de Trump... Me lo creo. O de Salvini o de Le Pen. Quiero pensar, sinceramente, que todo este disparate obedece a una estrategia de patada a seguir... Aguantar lo imposible... Algo así como "de aquí no me echan ni con aguarrás".

Esto debe ser una idea de algún genio experto en marketing, de algún futurólogo experto en campañas y esas cosas... De algún gabinete más papista que el Papa... Porque si no... Es imposible.

Vamos a ver. Fake news es una noticia mentira. Un bulo, un timo... Por lo que yo me pregunto... ¿donde están las mentiras en estas informaciones?... A saber...

1.- ¿No es un enorme chapuza, cuanto menos, la tesis de Pedro Sánchez?

2.- ¿No se dijeron cosas distintas sobre las bombas a Arabia Saudí o sobre la defensa del juez Llarena?

3.- ¿No es verdad que dimitió Máxim Huerta o que la exministra de Sanidad plagió su trabajo fin de máster y que también dimitió por eso?

4.- ¿No es la voz de la ministra de Justicia la que se oye en las grabaciones diciendo marica y contando lo de las niñas menores de edad o elogiando el éxito de la agencia de prostitución de Villarejo?... ¿No es ella?

5.- ¿No es verdad, como reconoció él mismo, que Pedro Duque tenía una sociedad patrimonial sobre sus casas y que corregiría sus deudas con Hacienda?

¿Y las fake news que nacen desde la fuente y los políticos... cuando mienten?

La traducción de fake news es noticias falsas o noticias timo. Las fake news son mentiras. Y todo ese índice que hace puesto y que, lógicamente, escuecen al gobierno... Todas... Son verdad. Ni una sola es una fake news. Se siente.

Es más. Parafraseando a Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso... Si la prensa crítica e inquisidora somos basura mediática... ¿Qué son los políticos que mienten, a propósito?