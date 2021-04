Expósito: "¿Quién es el candidato socialista en Madrid: Pedro Sánchez o Ángel Gabilondo?"

Audio

Esta tarde me he tomado una caña con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un rato, a eso de las 21.30 te lo cuento todo...

No te lo vas a creer, pero aún no ha comenzado, oficialmente, la campaña electoral de las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Aún queda una semana para que arranque la campaña y yo, como tú, estamos hasta el gorro. Y, que sepas, esto va a empeorar...

- En España hay elecciones siempre. Y eso impide pensar en el medio y largo plazo. Siempre estamos de mitin en mitin y cualquier cosa se politiza hasta el infinito porque todo influye o puede influir en la intención de voto.

- En este sentido, como siempre hay elecciones (Madrid, antes de ayer en Cataluña, pasado mañana en Andalucía, País Vasco o Galicia. Más europeas, generales, autonómicas, municipales...), nunca nadie legisla sobre las pensiones a largo plazo o sobre la natalidad o sobre la ciencia.

Toooodo es cortoplacismo. Tooodo depende de qué decir para salir en el próximo telediario o qué digo... para liarla parda en las redes sociales.

- Una pregunta. ¿Vale todo en política? Ni que decir tiene que la ética y los valores deberían ser lo primero en el periodismo y en la empresa, pero ¿y en la política?

¿Puede mentir un presidente del Gobierno... todo por una estrategia de campaña?¿Y no passsa nada?Pues en efecto: no passsa nada.

- ¿Alguien se ha leído un programa electoral de cualquier partido político? Tú, cualquiera de nosotros. Piensa en tu casa o entre tus amigos: ¿conoces a alguien que se haya leído el programa de Isabel Díaz Ayuso y lo haya confrontado con el programa de Ángel Gabilondo o de Pablo Iglesias?

Sinceramente, yo no conozco a nadie que lo haya hecho. La votancia... Tú y yo votamos por cosas más elementales, primarias y hasta lógicas, entre otras cosas porque de los programas electorales NO se fía nadie.

- Otro asunto que me parece interesante: el candidato. Y no me refiero a la película de Robert Redford (que también).

De cara al 4 de mayo en Madrid algunas dudas razonables: Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad y se presenta a la reelección. Las encuestas apuntan a que Díaz Ayuso duplicaría los resultados de hace dos años. En dos años... el doble de escaños.

¿Te imaginas que Pedro Sánchez o Puigdemont o cualquier político multiplicara por dos sus escaños en dos años?¿Te imaginas cómo Sánchez y no te digo Pablo Iglesias estarían "vendiendo" y rentabilizando esa progresión?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre el PSOE. ¿Quién es el candidato socialista: Pedro Sánchez o Ángel Gabilondo?

Por cierto: ¿alguien se cree que Gabilondo, el partido de Iñigo Errejón y Pablo Iglesias no van a pactar si les da la suma?

Y hablando del Rey de Roma, sobre el macho alfa. Yo sigo sin saber por qué ha hecho esto. En su mentalidad de ¡Oh amado líder!, líder chavista y revolucionario comunista... ¿Hay alguien que entienda este movimiento?

Por cierto, esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que quiere subir los impuestos de Patrimonio y Sucesiones ya en 2022. Ooootra vez el famoso eufemismo de la armonización para, entre otras cosas, subir los impuestos en Madrid.

Los expertos para la reforma fiscal darán en un año su veredicto, pero la ministra desea acelerar el incremento de Sociedades y la armonización de los impuestos a la riqueza. Así los denomina... Por si quedaba alguna duda.

¡AH! Y MI POSDATA. Tres de las cuatro asociaciones judiciales que representan a 2.500 jueces (la mitad de la carrera) han dirigido un escrito a la Comisión Europea en el que denuncian el riesgo de violación del Estado de Derecho en España a raíz de las últimas reformas propuestas por el Gobierno.

«Aun sabiendo que solo en contadas ocasiones la UE se pronuncia sobre asuntos de organización, nos vemos obligados a recurrir a la Comisión Europea para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España», señalan en la carta.

¿Te imaginas que la mitad de los jueces de Francia cuestionaran al Estado francés o que la mitad de los jueces de Estados Unidos cuestionaran a la Casa Blanca?

Pues eso ocurre en España. Y no passssa nada.