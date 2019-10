Expósito: “Nos estamos acostumbrando al surrealismo en Cataluña y el resto de España mira hacia otro lado”

Vídeo

Una de las más graves consecuencias del procés y la locura del independentismo catalán es que nos estamos acostumbrando al surrealismo.

Policías investigados mientras los machacan; jueces que piden el traslado porque llenan de mierda sus casas particulares; niños acosados en el patio del colegio; universitarios aprobados por la cara solo por ser independentistas; rectores que cierran sus universidades ante el acoso de los perroflautas; empresarios que huyen despavoridos por culpa de los mafiosos…

Y un presidente del gobierno huido, destituido, viviendo como un pachá en Waterloo. Que manda como si fuera Gandhi cuando es el jefe lunático de toda esta vergüenza.

Hoy he hecho un sencillo ejercicio de agudeza visual. He pillado unas páginas de El Mundo, ABC, El Independiente o El Confidencial y he recopilado unos cuantos titulares que reflejan de qué va esto del disparate catalán.

1.- Quim Torra se «autoinculpa» por el 1-O e intenta relanzar una campaña de propaganda de Òmnium la iniciativa pretendía desbordar los juzgados catalanes pero no ha ido ni el tato, salvo varios líderes de JuntsxCat.

Quim Torra ha puesto una vez más su cargo al servicio de una campaña del secesionismo. Hace una semana ocupó autopistas de la mano de la ANC y hoy se ha desplazado hasta la ciudad de la justicia de Barcelona para «autoinculparse» como organizador del 1-O. En un intento para reflotar una iniciativa de Òmnium Cultural que no está cosechando el éxito esperado.

2.- El presidente de Societat Civil Balear, Tomeu Berga, ha presentado en Palma las conclusiones del estudio que ha elaborado, junto con 'plis educación, por favor', sobre el «adoctrinamiento nacionalista» en los libros de texto de lengua catalana y literatura con que estudian la mayoría de alumnos de Baleares de primero y segundo de bachillerato.

Los objetivos de las «manipulaciones» que se denuncian en el estudio son «identificar Baleares con Cataluña y con el marco lingüístico del catalán, afirmar el "espíritu nacional" de los territorios de habla catalana, ofrecer una visión victimista de Cataluña y de la lengua, ajustar artificialmente unos hechos históricos a un marco nacionalista y sustituir lengua minoritaria por lengua "minorizada"…

¡Madre mía!

3.- Profesores denuncian que "es ilegal" flexibilizar los exámenes para alumnos que hagan huelga en Cataluña. Consideran "un fraude académico" cambiar el sistema a mitad de curso para que los huelguistas hagan un examen final.

La decisión de los campus catalanes de dar una dispensa especial a los independentistas ha causado estupor en el mundo universitario. Los profesores consultados consideran que es una "ilegalidad" y un "fraude académico" cambiar el sistema a mitad de curso para que estos alumnos hagan un único examen final, en vez de seguir la evaluación continua. Así, se les facilita no asistir a clase por razones políticas.

Audio

Todas las universidades públicas catalanas menos la Rovira i Virgili de Tarragona han modificado su sistema de evaluación para "flexibilizar" los exámenes. De hecho, el Consejo de Gobierno de la Autònoma de Barcelona aprobó una "prueba de síntesis final" este cuatrimestre solo para los que participan en las protestas. Los rectores reconocen que han cedido para impedir que paralicen la universidad.

4.- El gobierno evitará por ley que la generalitat use los datos de los catalanes para impulsar el independentismo. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley para garantizar que el Estado desarrolle la administración digital e impedir así que la Generalitat siga impulsando la república digital catalana.

Pedro Sánchez ha asegurado en Onda Cero que así evitarán que se "usen los datos para fines espúreos" como el ejecutivo empieza a "intuir". Y yo me pregunto: ¿intuir?. Mira que son linces en Moncloa. ¿Intuir?

El Decreto Ley obligará a las administraciones públicas a que todos los servidores estén localizados en la Unión Europea y no en paraísos digitales". Según Sánchez existe un intento de "violentar el estado online" y, ha señalado, que no habrá "independencia ni offline ni online".

Mira que son astutos en la Moncloa. Han intuido que los indepes están haciendo algo raro.

Y 5.- Leo en El Independiente el testimonio de un mosso que participó en el operativo durante las noches de violencia en Barcelona.

“Acabamos el servicio todos en la furgoneta callados y serios y pensando en lo que nos venía encima después de haber visto días antes lo del aeropuerto”. ¿Auditoría? Igual muchos compañeros asumen a partir de ahora más riesgos y evitan dar un ‘gomazo’ para no complicarse la vida”.

El policía añade: “hay un vídeo en el que se ve a la brigada móvil de retirada y unos energúmenos empiezan a darle patadas en el escudo a una compañera, cayéndose ésta hacia atrás al tropezar con un pivote”.

“¿Por qué los mossos no se defienden si está en peligro sus vidas? Estamos apercibidos y se mira con lupa toda la actuación policial. Ya nos preocupa más que nos metan un ‘puro’ a que nos partan la cara. Y eso es tristísimo. no digo que tengamos que ir dando palizas, es autoprotección”.

Y concluye este mosso de esquadra: “Creo que no se defienden bien porque piensan más en el ‘puro’ de 15 días que le van a meter por dar un golpe mal dado que por su propia protección. A mí no me afectará porque llevo muchos años, pero hay gente que van a preferir llevarse una hostia a trabajar bien”.

Yo me pregunto: ¿te imaginas ser policía con esos jefes?

En concluyendo. Yo me niego a acostumbrarme al surrealismo. Lo de Cataluña y su gobierno es una vergüenza. Es bochornoso se mire por donde se mire. Y lo del resto de España mirando para otro lado, ¿qué quieres que te diga? También.