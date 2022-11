Expósito: "El Gobierno pacta los Presupuestos, la Justicia y la ingeniería social con quien irse de España"

Audio

Sobre la eliminación del delito de sedición que hoy se aprueba en el Congreso. La portada podría ser:

Antetítulo: Aviso para tofo tipo de ultras, golpistas y bolivarianos.

Título: Dar un golpe de Estado sale, desde hoy, mucho más barato.

Subtítulo: El Gobierno de España pacta los presupuestos, la Justicia y la ingeniería social con quien quiere irse de España y con quien apoya a Putin.



Esto no viene solo. Esto viene junto a los presos de ETA y los indultos. Es un pack. Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Mariano Rajoy tras una serie de negociaciones secretas con el ONV, Batasuna, Esquerra y los herederos de Pujol (que ya no sé ni cómo se llaman). De aquellas reuniones salió el sí a la moción de censura y los premios a los asesinos de ETA, el Gobierno con Pablo Iglesias y los indultos. Y Sánchez cumplió.



2. Recuerda y es que no me canso de repetirlo. Hay que reconocer que los socios también van cumpliendo con Sánchez.



4.Por entonces vino aquello de Sánchez con Junqueras. "tenemos que hablar". Y de ahí nacieron los indultos. Por cierto, como a su Sanchidad le gustó eso de parecer todopoderoso hará lo mismo con Griñán, solo que en vez de por golpistas les indultará por corruptos.



5.Ahora viene la sedición. Como dijo Junqueras ante la ejecutiva de ERC: "A partir de ahora nos saldrá más barato cuando lo volvamos a hacer".



6.Lo siguiente: la malversación. El Pere Aragonés hace unos días. El pack continúa su marcha. Así, lo de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra es un cromo más.



7.Hoy votación a mano alzada o a viva voz en el Congreso un retrato de todas y cada una de Sus Señorías. Y va a resultar muy curioso. Ha acertado el PP provocando la fórmula.



8. Los diputados socialistas de Extremadura, Castilla La Mancha, La Rioja, Asturias, Valencia, Canarias o Aragón votando sí a la eliminación del delito de sedición pactada con los independentistas. A Lambán o a García Page se les lleva la boca, pero a la hora de la verdad sus diputados votan sí a lo que manda Sánchez.



9.Leo a Beatriz Parera y Nacho Alarcón en El Confidencial:



Puigdemont ultima su órdago final a Llarena: volverá a España si Europa blinda su inmunidad. Mientras el Congreso de los Diputados tramita la eliminación del delito de sedición, el 'expresident' utilizará la iniciativa del Gobierno a su favor ante Luxemburgo. A este paso le ponemos el Falcon para que viene a Torrejón. Y Sánchez con Begoña Gómez recibiéndole en la escalinata.



Y 10 mi posdata. La última de Otegui. Más claro imposible.