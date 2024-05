Expósito: "La clave es si Sánchez puede sostener un gobierno imposible o no"

Vídeo

En cualquier democracia normal de nuestro mundo, el presidente del Gobierno no aguantaría un minuto más. Pero aquí todo es posible. Si por él depende, Pedro Sánchez va a aguantar seguro, a pesar de semanas como esta que hemos vivido.

Conflictos internacionales con Argentina, con Israel con el tema palestino, conflictos provocados en gran medida por el propio gobierno de España. Un gobierno sin presupuestos, por lo tanto sin capacidad de legislar; un gobierno al que le dejan colgado una buena parte de su propio consejo de Ministros; con la ley del proxenetismo; con la ley del suelo... más lo que venga.

Un gobierno que depende de personajes tan fiables como Puigdemont, Otegui, Junqueras, quien esté en el PNV porque eso ya está por descontado... en cualquier país del mundo esto sería impensable. Por insostenible. Pero aquí no va a pasar, seguramente, nada, salvo que se produzca el megabatacazo en las selecciones europeas de dentro de un par de domingos.

Veremos. Oye, es posible que ocurra, no lo sé, y puede que ni por esas Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas. Si por él depende, aguantará, y si no al tiempo. Porque de todo lo que estamos viviendo esa es la clave. Si es posible sostener un gobierno imposible o no. Veremos.