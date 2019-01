Expósito: “El auge de Vox se debe al despiporre autonómico”

El Rey llamó a la bandera común... La bandera española, durante la celebración de la pascua militar en el palacio real.

¿Hacía falta que el rey, en un acto militar, defendiera a la bandera?... ¿Es notícia que el Rey proclame solemnemente algo tan evidente... Tan incuestionable en cualquier otro país del mundo?

La respuesta es sí y también. Con la que está cayendo... Hace falta recordar solemne lo evidente. Y si es delante del presidente del gobierno... Más aún... Teniendo en cuenta los socios.

La verdad es que el discurso del Rey, con el argumento de la bandera, ha vuelto a poner sobre la mesa o, mejor dicho, sobre las urnas..M El quid de la cuestión... Que no es otra cosa que el carajal de esta España de las autonomías que se nos ha ido de las manos.

1.- El denominador común del despiporre es nuestra estructura territorial. Por supuesto que la descentralización es lógica y necesaria y bla, bla, bla... Pero la duda es... ¿tanta?

En clave pilituca, piénsalo, Sánchez y su censura, los taifas dentro de podemos, el auge de Ciudadanos y la explosión de Vox se basan, cada uno desde su circunstancia en la cuestión territorial.

2 .- La ley electoral es la primera injusticia. A ver quién y cómo se mete mano a los privilegios de representación de unos y otros en detrimento de todos los demás a la hora de distribuirse yo congreso de los diputados.

3.- No sé si han sido los complejos o las cesiones. Las dependencias o la cobardía y tu egoísmo... Pero es cierto... Mira el espectáculo del tren en Extremadura, que da la impresión de que la desigualdad solo perjudica a los de siempre.

4.- Dicho de otro modo... El que no llora, no mama. O el que no se subleva... No cobra.

5.- La deslealtad. Es muy fácil ponerse ahora en el papel del constituyente hace 40 años. Demasiado sencillo. Aquella España autonómica y por definir se basó en la lealtad. Y en la altura de miras. Y mira...TU.

6.- La gente vota y reacciona por cuestiones elementales... La educación, la sanidad y los impuestos. Y en esas tres claves... Educación, sanidad e impuestos... La España autonómica es un absoluto carajal.

7.- Es curioso. Salvo torra... Todos dicen que esto se nos ha ido de las manos... Eso sí... Todos lo dicen off the récord. Es como si se auto engañaran o no se atrevieran a decir la verdad.

8.- Prueba de ello... El discurso de las mal llamadas comunidades históricas. Que sólo sean comunidades históricas Cataluña, País vasco y Galicia. Como si Aragón, Navarra, Asturias, Andalucía o Castilla y León no tuvieran historia. Con mayúsculas.

9 .- Dentro del desparrame... Piensa, si no... En los casos de corrupción. ¿Cuántos casos de corrupción tiene su base en la política autonómica?... Piénsalo... Los ERE, la Gürtell, el 3 por ciento, los pujolone, el caso Noós, Púnica, las cajas de ahorro...

10.- Recuerdo cómo en cierta ocasión me mostraron un informe que habían enviado a Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno... Sobre las desigualdades de los calendarios de vacunación, por comunidades autónomas. Al informe no le hicieron ni caso. Los firmantes... Ya por entonces... Hace 10 o 12 años... Fernández Vara y Núñez Feijóo.

En suma... Y al hilo de la referencia a la bandera que ayer destacó el Rey... Preguntemos a la gente... Con la mano en el corazón... ¿Se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías?... ¿A que sí?

Así se explica el auge de Vox y hace un par de años... La explosión de Ciudadanos. En el hartazgo de una administración territorial que se nos ha ido de madre.