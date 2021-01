Expósito: "Ábalos sigue un año después sin decirnos nada sobre las maletas que descargó Delcy Rodríguez"

Audio

Hoy me quiero centrar en tres temas. Tres capítulos principales que nos ocupan, dos de ellos nos preocupan y otro... ¡Uff!... Me sobrepasa. Por cansinos.

Empiezo por lo principal: Las vacunas contra el coronavirus. Nadie, salvo el Gobierno de España --o lo que sea esto-- dijo que fuera a ser fácil.

Digamos que, en un proceso tipical spanish, hemos pasado de la euforia y la pegatina del Gobierno de España... de ahí hemos pasado al aco... acongoje porque, sencillamente, no hay vacunas.

De la pegatina que casi pega el propio Pedro Sánchez... a que la culpa la tiene Bruselas. De la retransmisión en directo de la llegada de la primera remesa... a pio pio que yo no he sido.

Tres apreciaciones. Primera: la industria farmacéutica, en general y con mayúsculas , debería aclararlo todo. Porque su imagen --ya siempre complicada-- se puede complicar más. El escándalo y la sospecha por si está vendiendo vacunas al mejor postor es una catástrofe. O lo aclaran... o les va a costar mucho remontar el prestigio.

Segunda: lo siento, más allá de la libertad individual y tal y tal, sigo sin entender cómo gente formada e informada proclama que NO se vacunará. Según las encuestas, nos vacunaríamos el 60 por ciento de los españoles. El otro cuarenta por ciento... ¿Lo duda o dice que no?

Y tercera: menos lobos Caperucita... Menos pegatinas, menos politiqueo cutre con las cosas de comer y menos demagogia. No es lo mismo que se vacune el JEMAD que un alcalde de 30 años de un pueblo. Lo siento... pero no es lo mismo aunque lo metamos en el mismo saco.

Segundo asunto que me preocupa pero no me sorprende: ¿dónde está el Gobierno? Lo último ha sido la habitual e inútil rueda de prensa de Maria Jesús Montero; la mini chapa de Pedro Sánchez para vendernos sin preguntas el relevo de Illa y aquella sarta de estupideces que dijo Pablo Iglesias en La Sexta.

Por lo demás, nadie sabe nada de un astronauta, de un señor que dicen es ministro de Universidades, otro de Agricultura, otro de Cultura, una de Igualdad, una vicepresidenta de Transición Ecológica missing, otra de Industria y otras cosas...

Una ministra de Exteriores que no se entera de nada --lo siento-- y Carmen Calvo ¿ande andará? y el de Justicia que no sabe dónde meterse o Margarita Robles que, lo siento más aún, no ha dicho nada sobre la vacunacion de altos mandos.

También un señor de Seguridad Social todo el día a la gresca con la de Trabajo... y Ábalos... "¿pero qué voy a temer?"... ¿Te acuerdas?, que sigue un año después sin decirnos nada sobre las maletas que descargó Delcy Rodríguez.

El Gobierno... NO ESTÁ. Bueno, está para sus cosas: para buscar ultras en las FF.AA.; para ocupar la Justicia; para asaltar la Educación o la eutanasia y para acercar asesinos etarras a su casita. Y en el caso de Pablo Iglesias, para ver series y para apañar las cosas de su ex... asesora.

Y nos queda Iceta... con las ocho o nueve naciones en España y los indultos. No hacemos más que mejorar. ¡Ah! y Garzón... que, por si no te acordabas, te lo juro... sigue siendo ministro de... algo.

Y MI POSDATA... Dejo para el final las elecciones catalanas. Una cita el 14 F que va a ser surrealista. A saber...

Los miembros de la mesa con trajes EPIS en la última hora de votación. Los enfermos de Covid aislados pero votando en esa última hora... a ver quién y cómo tocan esas papeletas.

Cataluña confinada... pero puedes ir a los mitines. Y los mayores... ¿tú llevarías a tu padre, ya anciano, a votar, cuando ni siquiera puedes ir a verle? ¿Tú sacarías a tu madre de la residencia para llevarla a votar cuando la visitas a través de un metacrilato?

Y la guinda... los candidatos: Illa que parece Superman después de 80.000 muertos; Puigdemont que manda sobre una señora pero sigue de vacaciones; Junqueras que manda sobre Pere Aragonès desde la cárcel; una de la CUP, otra de Podemos; y el PP, Vox y Ciudadanos comiéndose mutuamente la tostada... cuando ¡Ojo! Inés Arrimadas ganó las pasadas elecciones.

¿Te acuerdas?... Casi que no. Ya nadie se acuerda.