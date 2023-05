Ángel Expósito: "Quedan casi 400 asesinatos de ETA sin resolver y no pasa nada"

Audio

O sea que el concejal, el parlamentario y hasta el alcalde pueden haber sido asesinos de ETA o colaboradores necesarios en un asesinato de ETA, pero no puede ser ni maestro del pueblo, ni policía local, ni funcionario. Dicho de otro modo, el concejal de Seguridad o un diputado pueden tener antecedentes penales, nada más y nada menos que por terrorismo, pero ese mismo por esos mismos antecedentes no podría ser su subordinado.

Uno. Seamos sinceros. Para esta gentuza, para Podemos, para buena parte del PSOE y para Pedro Sánchez, el primero. Hay muertos de primera y de segunda. Un asesinado por ETA como que es por política. Son cosas que pasan. Pelillos a la mar, todo sea por la normalización... lo siguiente será repetir aquello de "algo habría hecho".

Dos. Un yihadista. ¿Te imaginas a un yihadista del 11S en el ayuntamiento de Nueva York? ¿A un yihadista de Bataclan en el Ayuntamiento de París? Pues aquí, si en vez de yihadista eres un terrorista independentista Vasco sí se puede.

Tres. Lo de los ultras del Espanyol asaltando el campo después de que el Barça ganara la Liga fue impresentable. Prehistórico. Entre éstos descerebrados había dos candidatos municipales del PP que, obviamente, han renunciado. Por impresentables. Pero si has ayudado a matar a alguien por la liberación de Euskal Herria entonces sí. El ultra del fútbol (lógicamente) no. Pero el asesino sí.

Un violador (solo faltaría), no podría representar a nadie aunque haya cumplido la pena. Por monstruo. Pero y el condenado por sujetar a la víctima o por grabar y difundir la violación tampoco. Por supuesto. Por cerdo. Pero aquí que el asesino dice que renuncia, pero quien pasó la información, escondió al asesino o le dio las armas, ese sí puede.

Cinco. Un maltratador condenado, evidentemente, estará marcado de por vida. Por animal. Pero quien vigilaba el zulo de un secuestrado por ETA, ese puede ser diputado en un parlamento. Y también está marcado por animal, pero todo sea por el relato.

Seis. Un Corrupto. Un condenado por robar, por corrupción, aunque haya devuelto el dinero (lo que no suele ocurrir, por cierto), ¿te lo imaginas de concejal de Hacienda o de Urbanismo años después?. Aquí hasta la batasuna Mertxe Aizpurúa, condenada por marcar objetivos para ETA, es diputada nacional en el Congreso. Y pactan la Memoria Histórica, los Presupuestos, la Reforma Laboral, la Ley de Vivienda y, por supuesto, los presos.

Siete. Al corriente de pago con Hacienda. Mira: para ser tertuliano de Televisión Española o de Radio Nacional necesitas estar al corriente de pago con Hacienda. Necesitas el certificado de la Agencia Tributaria, no puedes trabajar con ninguna administración pública si no estás al corriente con tus impuestos. Pues bien, si has comprado armas para ETA, si has recaudado el impuesto revolucionario o has ayudado económica a un asesino, puedes ser hasta alcalde de tu pueblo.

Ocho. Y todo ello (referido al señor Alcalde, al concejal o al diputado) Sin arrepentimiento, aunque sea mentira. Y sin colaborar con la Justicia, no vaya a ser que me pillen otra vez o el siguiente condenado sea un colega gudari de mi herriko taberna. Y quedan casi 400 asesinatos sin resolver. Y no pasa nada.

Nueve. Y esto sobre ETA. Espérate que el Tribunal Constitucional ha retrasado la decisión sobre Griñán y los ERE para no jorobar más la campaña a Pedro Sánchez o lo del diputado del PSOE Tito Berni y su banda de puteros del que ya ni nos acordamos, como si no hubiera pasado. Ya lo decía Patxi López: "¡Pero qué más te da!".

Ah, y mi posdata. Como lazo, la guinda del pastel: Pedro Sánchez está mañana en el Congreso. Se dirige así a la diputada de Bildu Mertxe Aizpurúa. Lo dicho. Un poco más y la sienta en dos rodillas, en su regazo, Mertxe mi vida, dile a Arnaldo que así no, no quiero darte un azote. Dile a nuestro hombre de paz que le suelto un par de presos más. Total, ¿qué son unos cuántos crímenes sin resolver?...

Va, venga, Mertxe, cura sana, cura sana, si no se cura hoy se curará mañana... cari.