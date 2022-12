Ángel Expósito: "Nuestro déficit comercial se ha multiplicado por 4 desde el año pasado"

Audio

Me imagino a Puigdemont, ayer, en su palacete de Waterloo, con una copa de cava despiporrándose y pensando: "¿Quién nos lo iba a decir...? Al final nos están haciendo el trabajo gratis y desde el propio Gobierno de España, desde la misma España de la que nos queremos ir y romper".



Me imagino a Otegui y a Txapote, a Josu Ternera y a Txeroqui en su casa o cerca de su casa repasando mentalmente la lista de los asesinos (porque ellos saben quiénes son) de los asesinos que cometieron todos los crímenes de ETA sin resolver. Me imagino a estos terroristas escaneando el txakoli y riéndose de todos nosotros y murmurando: "¡lo que sea, por que Pedro siga otros cuatro años mas!".



Concluimos, pues, semana. Una semana clave con una clara estrategia: meter todos los marrones, como un calzador, en las puertas de las Navidades para que con las vacaciones se nos olvide este carajal político, judicial, social y legislativo que ha montado él mismo con su mecanismo. Su Sanchidad en su inmensa mismidad. A saber:



1 .- Con la sedición se ha cumplido un axioma único en el mundo: Se pueden pactar las penas con los condenados. No sólo se les indulta (que también) sino que después pactan sus propias penas para que cuando vuelvan a delinquir les salga más barato.



2 .- La malversación es la siguiente derivada. No sólo pactan su condena, sino que se hacen leyes ad hoc para determinados nombres propios. Es más, sólo para los políticos y más en concreto para los suyos.



3. - Un tal Iñarritu, diputado de Bildu: “Hoy se ha pronunciado el hecho más grave en términos democráticos desde el 23-F”

A partir del 23 F se me ocurren 523 actos contra la democracia. Tantos como 523 asesinatos de ETA. Muchos de ellos sin resolver, por cierto.



5.- A la vez, Marc Vidal esta mañana en su salida de emergencia con Herrera:



“Algo tan grave como que nuestro déficit comercial se ha duplicado, hemos pasado de un déficit comercial de 16.000 millones en 2021 al actual de 60.283 millones, y podemos estar contentos, porque podría haber sido peor”.



6.- También en clave económica no sé me va de la cabeza lo de Yolanda Díaz. No solo elogia a la corrupta Cristina Fernández de Kichner, sino que quiere que seamos Venezuela.



7.- Y me vuelve a la cabeza Junqueras con la propuesta para el referéndum en Cataluña. Un mínimo del 55% de votos positivos, una participación del 50% y un censo a partir del los 16 años. O sea que poco más de un millón y medio de votos decidirán el futuro de España.



8.- Balance de la ley del Solo sí es sí: a estas alturas ya son más de 60 violadores o delincuentes sexuales liberados o premiados por esta ley del Gobierno. Y ni se inmutan. VIO LA DO RES



9.- El PSOE asume las tesis de Podemos sobre la autodeterminación de género y renunció a presentar nuevas enmiendas a la ‘ley trans’. Otra (con perdón) que se tragaron los barones, las baronesas y las feministas oficiales.



Los menores de 14 y 16 años podrán cambiar el sexo, en el carné de identidad, sin necesidad de aval judicial.



Si no tienes 18 años no puedes tomarte legalmente una caña, pero sí te podrás cambiar de sexo.



Y 10.- Mi posdata: Otros siete presos etarras acercados a casita. Otros siete asesinos galardonados por Sánchez y Marlaska. Ya sólo quedan 14 etarras sin premiar.



Entre los afortunados, Txomin del comando Barcelona, condenado por matar a Ernest Lluch entre otros. También Francisco Ruiz Romero, asesino de Tomás Caballero.



O José Luis Barrios condenado por los asesinatos de Alberto Jiménez Becerril y su mujer, Ascensión García. Ya sólo quedan 14 etarras sin premiar. Imagino que nos los clavaran la próxima semana.