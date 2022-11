Ángel Expósito: "Los Presupuestos se aprueban el jueves y la OCDE vuelve a rebajar el crecimiento de España"

Audio

A vueltas con una semana llena de las cosas de este Gobierno. Y, sinceramente, no tengo muy claro por dónde empezar. Que si la ley animal, que si las derivadas del 'Solo sí es sí', la malversación, la sedición...



Y los presupuestos que se aprueban esta semana, hoy se ha anunciado lo que estaba cantado... el acuerdo entre el Gobierno, Bildu y el PdeCat (que ya nadie se acuerda de quienes son en el procés pero da igual).



Y las peleas a muerte en la izquierda, y los barones que no saben donde meterse. Lo último, el Senado esta misma tarde. Otro debate (o lo que sea eso entre Sánchez y Feijóo).



Seguimos por Pablo Iglesias. Que no es que vuelva, no no, es que no se ha ido. En el capítulo de hoy de aquí el nota se confirma que le gustan más los medios, verse en la tele y mandar. Le gusta más oírse que a un tonto una tiza. Es tan engreído como cargante. Tan ególatra como cursi. Pero ahí está el tío, pidiendo dinero para una auto televisión en Internet y, según dice él mismo, va la gente y se lo da.



Dice que necesitaba 100.000 euros y anoche ya llevaba recaudados cerca de 70.000 euros. Por donación popular. Y luego dicen que hay crisis económica. O una de dos: O lo de la crisis es mentira y hay dinero por todas partes, o no se explica que un tío que vive en un chaletazo blindado por la Guardia Civil pida dinero públicamente para autopromocionarse (a él y a su pareja) y que le lluevan las donaciones.



Me parece, además de tener un morro que se lo pisa, me parece inconcebible.



Y déjate que no vuelva. Como Pedro le necesite, le vuelve a colocar de vicepresidente del Gobierno. Al tiempo.



En este sentido, las batallas a muerte en esa izquierda es fantástica. Lo de pelea a muerte en Bangkok de Bruce Lee es una broma comparada con la que tienen liada entre Podemos, súper Yol divina de la muerte, Garzón y el Kichi, la Teresa, Ada Colau y Esquerra o Batasuna, que en el fondo buscan el mismo voto.



Todo lo que subyace con el SI ES SI o con las cursiladas insoportables de Yolanda Díaz es, únicamente, saber quién va a dominar la izquierda del PSOE. Saber quién sigue en la mamandurria pública los próximos cuatro años.



A ver, si no, qué otro chollazo van a encontrar Echenique, el macho alfa, Ione Belarra o Alberto Garzón. Con lo que mola el cochazo oficial, los escoltas, la moqueta y la vivienda oficial. A ver si por una ley demagógica y chapucera vamos a perder la "revolución".



Por lo demás, semana clave para seguir adelante con la maniobra sobre el delito de Sedición y ya veremos (más pronto que tarde) cómo queda lo de la malversación. La clave, la que dijo Junqueras: Poco a poco "nos costará más barato cuando lo volvamos a hacer".



Y es que lo de este Gobierno es fantástico. Se harta de resucitar a Franco y de colar en sus medios que va a actuar contra las hordas fascistas (como si las hubiera) y, a la vez, le dicen a la cara que "O tornarem a fet" y no pasa nasa; premia a los asesinos etarras todas las semanas y abarata los costes de un golpe de Estado a favor de los propios golpistas.



Y no pasa nada.



En cuanto a la ley del "SOLO SÍ ES SÍ" y sus derivadas, resuena en la carrera Fiscal el trompetazo de ayer del Fiscal General del Estado que se sacó de la manga un informe para echar un capote a Sánchez hoy en el Senado. Buen momento para recordar aquello, en Radio Nacional, sobre la Fiscalía.



Pues eso. Pues ya está.



Y los presupuestos que se aprueban este jueves. Presupuestos que no se cree nadie. Pero da igual.



Por cierto, la OCDE vuelve a rebajar el crecimiento de España para 2023 y avisa de que la creación de empleo será nula.





Deja la cifra de crecimiento para el año que viene en apenas un 1,3% y, constata la "desaceleración" económica. El paro, como digo, se quedará anclado en el 13 por ciento.



Presupuestos a cambio de presos, de apoyo de golpistas y de tragar con las cosas de las súbditas de Pablo Iglesias.



¡Ah! Y mi posdata: A vueltas con la ley animal. Como ayer me dijo una jurista importantísima en esta España nuestra "en todos los años que llevo de carrera nunca había visto tantos disparates jurídicos juntos".



Y les queda año y pico en el poder. Por lo menos. Déjate...