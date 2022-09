Ángel Expósito: "El futuro próximo pinta lleno de incertidumbres, dudas, preocupaciones, problemas y miedo"

Ahora sí que sí. Termina el mes de agosto. Por mucho que nos resistamos a entrar en septiembre y después en el otoño y más tarde en el general invierno todo eso ya está aquí. Y el futuro próximo pinta como pinta. Un futuro próximo lleno de incertidumbres, dudas, preocupaciones, problemas y miedo.

Y si no ¿Cuántas veces has oído durante estas vacaciones eso de" ¡Joe no sé tu, pero yo estoy acojo acongojado acojo acongojada ante la que se nos viene encima ". Y no es para menos. Ponte tú en el lugar del autónomo, del pequeño y mediano empresario ¿Tu invertirías tus ahorros o tus beneficios para crecer, para contratar más cuando no sabes ni siquiera si vas a poder pagar el recibo de la luz y no te digo la factura del gas?

Lo peor de la incertidumbre es que no se sabe cuándo va a terminar dicha incertidumbre. Lo peor es el miedo a no aguantar. Incluso durante lo peor de la pandemia se veía el final. Ahora no.

Seguramente NO estamos en lo peor de la crisis energética y, por supuesto, no se ve el final. Ni en lo que se refiere al precio ni siquiera en el suministro.Entramos pues en septiembre sin saber si habrá restricciones y convencidos de que seguirán subiendo los precios.

Esto es la guerra. Cuando menos deberíamos ser conscientes y mientras, nosotros con estos pelos y con este Gobierno y con sus socios. ¡Adónde llegará nuestro nivel ! que el tema es que Sánchez acepta debatir en el Senado con Núñez Feijóo. La noticia es que debatirán en el Parlamento el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Y, a la vez, tu literalmente acojonado con este invierno, sin saber siquiera si habrá cortes de gas, de luz o de agua y en clave política el titular es que Sánchez y Feijóo debatirán en el Senado.