¿Qué es ser un líder?

Una semana más hablamos de familia en 'La Linterna'. Semana de elecciones y tenemos la sensación de que no existen verdaderos líderes. Un liderazgo forjado en la buena preparación, en la educación. Pero sobre todo, en unas características que convierten a una persona desde muy niño en auténtico líder y eso sí que se nota incluso dentro de cualquier familia.

Los padres estamos muy preocupados por las competencias lingüísticas y las tecnológicas, pero hay algunas muy importantes como aprender en innovación y por lo tanto en liderazgo. Fran Chuan es consultor en innovación y escritor. Defiende que si fuéramos y educados en la innovación no existirían los problemas que existen en las empresas. ''La innovación es la consecuencia de mirar el mundo con los ojos diferentes''. Fran nos explica que todo ser humano tiene tres habilidades desde que nacemos: curiosidad, imaginación y creatividad.

''La curiosidad no se la podemos matar a ningún ser humano. Y jamás a un niño'' Los niños ven el mundo con esa curiosidad pasmosa y se atreve a preguntar de todo. ''Si le contestamos: no preguntes Jorgito estamos matando la imaginación. Lo que deberíamos decirle: yo no lo sé, ¿y tú?

¿Y qué es realmente ser un líder? ''Un líder ha de ser empático y humilde. Si tiene todas las respuestas, en realidad es un jefe''. El líder depende del equipo y un líder deja estela.