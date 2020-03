Giuseppe Berardelli se lleva un aplauso por "mantener a salvo un cuerpo, intentando salvar un espíritu"

Julio César Herrero ha dedicado su aplauso de este jueves en 'La Linterna' a Giuseppe Berardelli. Dice así.

Se me siguen rompiendo algunos esquemas. Y no sé qué me va a quedar como esto se alargue mucho. Yo ya sabía que había trabajos que implicaban ponerse en riesgo, mayor o menor, en una situación como ésta. Hay médicos, enfermeros y auxiliares que se están contagiando y muriendo para intentar que un cuerpo esté sano. He visto que hay policías y militares que se están enfermando para evitar que otros cuerpos enfermen. Pero lo que no había imaginado es que también haya gente que muere por evitar que se contagie el alma. Más de 50 sacerdotes han perdido la vida en Italia; algunos de ellos por cuidar el espíritu de quienes ya no soportan el cuerpo.

Pero cuando esto me había convencido de ser un privilegiado por tener una casa en la que estar a salvo, conocí la historia de uno de esos curas contagiados. Giuseppe Berardelli, de 72 años, arcipreste de Casnigo. Cuando le llegó el momento de ingresar en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Bérgamo, que es la zona cero y en la que desde hace días apenas quedan puestos, prefirió no hacerlo y dejar su lugar para otra persona más joven que él. Y murió. Se me ocurre que quizá sea una de las pocas personas que, intentando mantener a salvo el espíritu, ha conseguido también, quizá, mantener a salvo un cuerpo.

Por eso, Ángel, el aplauso es para este cura italiano: Giuseppe Berardelli.