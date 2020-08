Celaá se lleva un 'zas' por asegurar que las clases de educación física se harán sin público, y no reírse

A la ministra de Educación y fomación profesional, Isabel Celaá.

Que para comenzar el fin de semana se pasó por La Sexta, y allí habló sobre las medidas que se van a implantar en los centros educativos para que sean seguros. Incluso habló de cómo se van a impartir las clases de educación física.

Aunque el sonido lo podía haber dejado en tres segundos, les voy a poner 20, para que la disfruten, porque es muy entretenida, escuchen: “puedo decir que el espacio escolar es el más controlado y el más preparado para la recepción de alumnos, pero las actividades deportivas se harán sin público”.

¡Ministra, no, eso no! Paso de que no dejéis fumar en una terraza si estoy con alguien que vive conmigo sin que no haya nadie. Pero esto no, millones de españoles vamos cada día a los colegios, a los institutos, a ver como los chavales hacen educación física. Es lo que nos da la vida, ministra. No nos podeis quitar eso ¡Por favor, ministra!

Vamos a ver, Isabel ¿Desde cuando la asignatura de educación física se da con público? ¿Desde cuando? Y luego la otra, que también...Dices tu, que el espacio escolar es el más preparado para la recepción de alumnos ¿En serio? ¿Quien lo diría, eh? Si es que Isabel, con esto del covid, cuanto estamos aprendiendo. Sobretodo de ti.

A si que, por asegurar que las clases de educación física se harán sin público, y no reirse...la ministra de Educación y formación profesional, Isabel Celaá...se lleva un...¡Zas en toda la boca!