Carmen Calvo se lleva un 'Zas' por mentir al afirmar que Europa sugiere la modificación del Código Penal

¡Cómo echaba de menos a la profesora! El rigor, la sensatez, los argumentos bien construidos… Y, sobre todo, el respeto que siente por la audiencia. Parece que, cuando imparte sus clases siempre magistrales, te azota… intelectualmente. Pero es solo una apariencia.

Ahora al gobierno le ha dado por soltar la idea de que hay que suprimir o modificar la pena de algunos delitos. ¿Y por qué? Pues se les ha ocurrido argumentar – o lo que sea- su propuesta a partir de tres razones– o lo que sea-. Escuchen la primera que da Carmen Calvo en la Cadena SER:

Ahí va la segunda:

Y la tercera, que es muy grande

Vamos a ver Carmen, rapidito. Respecto a la primera razón: Que hablas del derecho comparado. Pues dos cosas: cuando puedas nos muestras el informe que hayan hecho los servicios jurídicos del Estado sobre este tema. Y el hecho de que algún acto sea delictivo en España y no en otro país no implica que sea España la que lo tenga que suprimir. ¿no te parece?

Respecto a que hay delitos en el código penal anteriores a la Constitución. ¿Has dicho esto en serio?

Y para acabar. No hay ninguna sentencia europea que nos haya advertido de nada porque no existe ningún código penal europeo. La sentencia del tribunal regional de Schleswig-Holstein no es una sentencia europea sino una sentencia de un tribunal de un país europeo.

Así que, por mentir al afirmar que Europa sugiere la modificación del Código Penal español, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se lleva un … ¡Zas, en toda la boca!