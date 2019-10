Almeida se lleva un 'Zas' por explicar a unos niños que "la derecha pone todos los medios para que decidan"

Ya ha comenzado el curso y esta vez el delegado es Martínez. Bueno, lo eligieron a finales del curso pasado. ¿Se acuerdan de la cara que tenía el día de las elecciones, con esa risa floja como diciendo, “no me lo creo, no me lo creo”? Pues ‘Vuelta al cole’ es el nombre de un programa de Telemadrid, en donde unos niños hacen preguntas a gente conocida. Y le tocó al alcaide.

Pues los críos le preguntaron que, si solo pudiera donar dinero a un sitio, dónde lo haría: a Notre Dame o al Amazonas. Martínez dijo que a Notre Dame. Y los niños no daban crédito. Les explicó que, aunque el Amazonas es el pulmón del mundo, la catedral es un símbolo de Europa. Y Europa es lo mejor que nos ha pasado en 30 años. Como verán, es una respuesta muy sólida.

Y luego le preguntaron cuál es la diferencia entre izquierda y derecha. Al alcalde le pilla el tiempo y se corona. Escuchen

Audio

¿Ya está? ¿Ya está? A ver, José Luis. Así que la derecha va a poner todos los medios para que los niños decidan y la izquierda va a decir por ellos. Hombre, ¿te parece normal semejante simpleza? Que tú eres abogado del Estado. Que has participado en debates electorales. ¿Hay alguna necesidad de personalizar la respuesta dirigiéndote a los niños? Que es que ni siquiera tienen la edad de Greta.

Así que, por explicar a unos niños en un programa de televisión que la derecha pone todos los medios para que decida la gente mientras que la izquierda decide por ella, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!