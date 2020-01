Alberto Garzón se lleva un 'Zas' por "negarle a la oposición el papel constitucional que le corresponde"

Es que no me sale llamarle ‘ministro’. Será por la falta de costumbre. Seguro que con el tiempo se lo llamo. Pues ya ven, después de ir reduciendo su formación hasta la insignificancia, Izquierda Unida ha conseguido lo que no que no consiguió en sus mejores momentos: entrar en el gobierno. El autor de ‘la tercera república’ o ‘Por qué soy comunista’ se lleva la cartera de Consumo, que es un área en la que un comunista tiene mucho que decir. ¿De qué se va a encargar el Ministerio de Consumo? Pues ya no los contará él cuando lo tenga claro. Mientras tanto, Alberto Garzón habla de otras cosas.

El sábado se reunió la dirección de Izquierda Unida para sus cosas. Y el autor de ‘La gran estafa’, compareció ante los medios para hacer su análisis de lo que está ocurriendo. El radical de izquierdas alerta sobre la radicalización de la derecha. Y vaticina esto. Escuchen.

Audio

Vamos a ver, Alberto, rey. Afirmar que la derecha va a intentar hacer descarrilar al Gobierno implica asumir una premisa: que el gobierno está encarrilado. Que igual es un poquito precipitado. Pero no importa. Dices que Ciudadanos, el PP y Vox no reconocen la victoria de la suma de los otros partidos. ¿Y eso de dónde lo sacas? ¿O la crítica, más o menos descarnada, al nuevo Gobierno es para ti no reconocer a ese Gobierno? Porque en ese caso, lo que estás sugiriendo es un poco preocupante, ¿no? La oposición está… para oponerse. Y dices también que van a intentar que el Gobierno descarrille utilizando todos los métodos a su alcance. ¿Y? El PSOE utilizó uno y consiguió que descarrilara el del PP: la moción de censura.

Así que, por pretender que la oposición no se oponga y negarle el papel constitucional que le corresponde, el ministro de Consumo -mira ya lo llamo así-, Alberto Garzón, se lleva un… ¡Zas, en toda la boca!