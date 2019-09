Vlog de Expósito: “En medio de este despiporre, tú a pagar impuestos”

Me parece muy curioso esto de repartir culpas, cuando el único y máximo responsable de algo es uno. Lo de todas las violencias vengan de donde vengan; lo de la responsabilidad es del equipo entero o eso de que vamos a elecciones otra vez porque cada uno tiene su alícuota parte de culpa.

No. En este caso no. En estas cuartas elecciones en cuatro años la responsabilidad recae en la persona de Pedro Sánchez en su persona y si no recuerda. Hemos tirado de archivo. Cuando Pedro Sánchez le decía al señor Rajoy que era el culpable de ir a una nueva convocatoria electoral. Varias consideraciones desde las que afrontar este bochorno.