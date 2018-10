El 'vlog' de Expósito: "La ministra dice que a otra cosa. Pues no me da la gana"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha participado en un desayuno informativo en Madrid. Ante la pregunta sobre el almuerzo conVillarejo y demás personalidades ha dicho que ya ha dado las explicaciones pertinentes y que a otra cosa. Expósito cree que dichas explicaciones no son suficientes, y entre otros asuntos, "seguimos sin saber quiénes son los jueces y fiscales que se fueron con menores". Tampoco hay más explicaciones sobre la agencia de prostitución que montó Villarejo. El presentador de 'La Linterna' remata: "a otra cosa no, hay muchas cosas por saber que yo no sé."