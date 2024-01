La duda de Expósito con las enmiendas de la Ley de Amnistía: "¿Un yihadista que va a atentar podrá acogerse?"

Varias preguntas a vuelta con el carajal este de la amnistía, del concepto de terrorismo, de la línea roja de terrorismo, de primera y de segunda... Tres dudas que creo razonables.

La primera: un yihadista, un islamista radical acusado de terrorismo que va con el chaleco bomba, que lo va a explosionar en mitad de la calle, en autobús; que va a matar a no sé cuántos, pero le detienen segundos antes, digo yo, que no ha violado ningún derecho fundamental. No ha matado. No ha secuestrado todavía. ¿Se podrá coger a una amnistía? Porque ese terrorismo es de los blanditos.

La segunda duda: un colaborador de ETA. Sí, un colaborador de ETA o un colaborador por apología, un encubridor, un apoyo del comando, ¿podrá cogerse la amnistía? Tampoco ha matado a nadie él directamente. Por lo tanto no ha reventado ningún derecho humano.

Y por último: qué paradoja. Puigdemont más pronto que tarde vendrá de rositas a hacernos el corte de manga que ya sabemos, los de Urquinaona que destrozaron Barcelona e hirieron a no sé cuántos policías como si nada, los del Tsunami Democrátic aunque tenían bombas ya preparadas para colocar, exactamente igual. Tan pichis. Y, sin embargo, la Fiscalía investiga el muñeco aquel, la piñata de Pedro Sánchez en Nochevieja, por incitación al magnicidio. ¿Esto es normal? No. Esto es España.