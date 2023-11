Expósito: "La unilateralidad, el referéndum y la amnistía son pasitos; el tema del País Vasco vendrá después"

Puigdemont nos tiene a Pedro Sánchez y a todos nosotros cogido por... Sálvase a la parte. Seamos sinceros, el objetivo está cumplido. El objetivo no era otro que pero Sánchez siguiera como presidente al Gobierno. 'De la necesidad, virtud' no vale, habría que cambiar la frase: 'De su necesidad, la humillación', un nuevo refrán.

A partir de ahí, el problema de fondo es que el procés, más los procesos que vengan (esto refiere al País Vasco, claramente) continúan. Esto no se ha parado aquí. Lo del díalogo, la convivencia y Pedro Sánchez tocando el violón son películas. La unilateralidad, el referéndum y la amnistía a la vez, no son más que pasitos más, todos dentro del mismo procés en el tema de Cataluña. El tema del País Vasco vendrá en paralelo o un poquito después, no tienen tanta prisa. Pero, en el fondo, la cuestión es la misma.

En concluyendo: Sánchez, presidente del Gobierno. Más allá del debate, de la ultraderecha, de la derecha, de que... No nos engañen. El procés continua y Puigdemont le tiene a Pedro Sánchez cogido por 'sálvase a la parte' y a todos nosotros también. Ese es el problema