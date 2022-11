Expósito: "¿Qué te apuestas a que si Feijóo no consigue sumar mayoría absoluta, Iglesias vuelve al Gobierno?"

Pablo Iglesias y Monedero han vuelto... tan chulos como siempre. Ha vuelto el hombre. Él. Pablo Iglesias "return", obnubilando a las masas aborregadas, enamorándolas: a Irene, a Lilyth Verstrynge, a Ione Belarra,... el macho alfa vuelve con Monedero puño en alto, y con la otra mano haciendo el egipcio, a ver si cae algo.

Mucho puño en alto. ¡Agrupémonos todos en la lucha final! Compañeros, compañeras y compañeres... que yo me voy al casoplón, que la Guardia Civil me blinda la calle, con la SER haciéndome la campaña... y con Monedero haciendo el ganso. ¡Qué casposo, qué patético y qué mentiroso!



Y todavía se pone chulo el tío. El mismo que se fue del Gobierno porque le pusieron las maletas en la calle; que acabó humillado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. El que quedó el séptimo, de diez candidatos, para ser profesor en Periodismo. La última, la Universidad Complutense le excluye ni siquiera de la preselección para optar a ser profesor de Políticas.

Con todo, ¿qué te apuestas a que vuelve? Sánchez doctor en Economía con la tesis fake dando lecciones al consejo del Banco Central Europeo, otra vez, junto al ex Macho Alfa.

¿Qué te apuestas a que, si las encuestas aciertan y Feijóo no consigue sumar mayoría absoluta, Pablo Iglesias vuelve al Gobierno? A ver si Pedro Sánchez es capaz de decir que NO podría dormir con este macarra en la Moncloa. Pablo Iglesias y Monedero han vuelto. No hacemos más que mejorar.