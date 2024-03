Expósito explica por qué se "lo han puesto a huevo" a Puigdemont y qué debería hacer antes de las elecciones

Si yo fuera Puigdemont me presentaba como número uno en la lista de Junts y me plantaba el día de inicio de la campaña electoral a las 12 de la noche en Gerona. Que me detuvieran con todas las cámaras en directo, ya estaba hecha la campaña.

Si es que seamos sinceros, se lo han puesto a huevo. El Gobierno de España ha aprobado su amnistía, la que él ha querido y, casi casi, la que ha redactado. Ha provocado de un modo u otro que el Parlamento de Cataluña se disuelva, no apruebe los presupuestos y, por lo tanto, se conovque elecciones.

Y ha pillado al PP / Ciudadanos negociando no se sabe qué. A Illa con cara de Illa en plena movida de Ábalos y compañía. A los de Esquerra a verlas venir. Y él se va a presentar en campaña como si fuera Tarradellas, solo que creyéndose Napoleón. Y si no, al tiempo.

Gracias Pedro. Se lo has puesto a huevo. Lo que venga después ya se verá, dependerá en cierta medida del resultado, no en toda medida. Insisto, si yo fuera Puigdemont me presentaba en plena campaña electoral en Gerona, que me detuvieran con todas las cámaras de televisión en directo. Por supuesto, con la vista puesta en president de la Generalita,t aunque sea en el exilio. Total, la detención va a durar un ratito, que para eso le han aprobado la amnistía