Expósito señala el tema de actualidad al que está "tapando" el caso Koldo: "No hemos dicho ni mú"

Toda la m**da del caso Koldo, el caso Ábalos, más lo que venga, está sirviendo para tapar un montón de temas que hace nada unos días era un temazo pero, sinceramente, no damos abasto.

No hemos dicho ni mu en la última semana de los dos guardias civiles asesinados en Barbate ni de las barbaridades y mentiras que dijo el director general de la Guardia Civil. Menudo escandalazo. Ya se nos ha olvidado que hace nada, 10 días, hubo lecciones en Galicia. La que liamos con las elecciones gallegas: programaciones especiales, el resultado, que si Sánchez, que si los nueve escaños, que si Superyoli... 'Ande' andará. Por cierto, sacó 0. Ya no nos acordamos de Galicia.

Apenas hablamos de la amnistía, porque hay noticia con el Tribunal Supremo y Puigdemont, pero siguen por ahí. Santos Cerdán, el 'padrino', con todo el significado, de Koldo, es el que negocia con Puigdemont y con su 'troop'. Y siguen ahí, dándole. Ojito al jueves que viene.

Ya no hablamos nada de la humillación de Pedro Sánchez bajo el rey de Marruecos hace unos días en su viaje oficial. Y apenas hablamos del campo, tal y como está el sector primario para la economía española y, sobre todo, para ellos. Este es el panorama. La basura, el estercolero del caso Koldo / Ábalos está tapando todo. Y no hay derecho pero es que, sinceramente, no damos abasto.