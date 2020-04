Ángel Expósito valora las negociaciones de Europa: “Ojito con quién se negocia”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza en su videoblog de este jueves la relevancia que tendrá la Unión Europea en la reconstrucción económica que va a necesitar España -y muchos de los otros países comunitarios- tras la pandemia del coronavirus.

Empieza así: “Evidentemente Europa es quien nos va a sacar de esta. Menos mal que por ahí arriba sigue tirando de la locomotora una tal Angela Merkel o quien venga después. Menos mal. Desde el punto de vista financiero, ya nos sacaron de una y nos sacarán de más. Quiero pensar eso”.

Expósito analiza el papel de Europa en la crisis del coronavirus

FILIP SINGER

El comunicador considera, sin embargo, que la cuestión está en las personas encargadas de esta negociación: “El problema está en con quién se negocia, porque cuando Luis de Guindos se presentaba a negociar con Schäuble era una cosa. Ahora, cuando se presente este Gobierno de la mano de Pablo Iglesias y no te digo de Yolanda Díaz o de un tal Alberto Garzón…”

De hecho, haciendo referencia a las recientes reticencias del ejecutivo de Países Bajos, muy reacio a los coronabonosque beneficiarían a los estados del sur de la Unión y no tanto a los nórdicos, Expósito expone: “Yo me pregunto si el contribuyente holandés o el alemán no tienen parte de razón cuando se cuestionan adónde van sus impuestos, adónde van sus ayudas”.

Sin embargo, el periodista tiene muy claro que el proyecto comunitario ha dado resultados muy satisfactorios: “Europa es un absoluto experimento de éxito. La mejor región del mundo que nace tras la II Guerra Mundial para evitar el desastre. Por eso también ahora es la solución. Cualquier solución que pase por menos Europa será una especie de suicidio colectivo”. Asimismo, señala aquellas opciones que serían perjudiciales para salir de esta crisis: “Hay que huir de los populismos. Por supuesto, de los populismos ultras. Mira Europa del Este o Alternativa por Alemania. Hay que huir de los populistas, nacionalistas internos… ¡Mira los nuestros! Como para dar lecciones... Y hay que huir de los bolivarianos”.

Y concluye: “Por eso ante el futuro de Europa, que es el nuestro, son tan importantes los socios. Saldremos, nos sacarán, pero ojito con quién se negocia”.