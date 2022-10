Nagore, tras dar marcha atrás a una hormonación: “Los que eran mis amigos ahora me llaman 'tránsfoba'”

Nagore tuvo una infancia feliz, se llevaba bien con sus padres y era una niña como cualquier otra. Disfrutaba en el colegio, era obediente y divertida, pero con el paso de los años empezó a sufrir acoso escolar. Sus compañeros de clase se metían con ella su cuerpo. Por eso, en la adolescencia tomó una decisión: “A los 15 años me empecé a declarar trans por una serie de problemas que tenía: autestisma, había sufrido bullying por mi cuerpo. Todo ello hizo que fuera a una psicóloga que me sugirió que igual yo era trans porque ocultaba mi cuerpo y, si rechazaba mi feminidad, era que igual yo era un chico”, explica la propia Nagore en La Linterna.





Ese fue el razonamiento de su psicóloga: como no se encontraba a gusto con su cuerpo, probablemente era porque estaba en el cuerpo equivocado. “Cuando hablé con mis padres no lo entendieron mucho y me dijeron que no iban a dejar transicionar, al menos de momento, no hormonalmente, porque iba a provocar cambios en mi cuerpo irreversibles, que yo con 15 años no podía tomar la decisión, y claro, me enfadé con ellos”, narra en COPE la joven.