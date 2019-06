Miquel Buch se lleva un 'Zas' por menospreciar a la UME y tratarla como ayuda extranjera

Tiempo de lectura: 1



Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch.

“Acabamos la semana con una nueva entrega de ‘Intelectuales de la República proclamada pero no implementada porque votar no es un delito y yo fui a merendar… de Cataluña’. Me dirán que estos años de matraca de los independentistas por el mundo no nos ha dejado momentos divertidos y para echarse unas risas: que si el derecho de autodeterminación, que si el Estado represor, la violación de derechos… Con el chiste de la violación de derechos se han reído también hasta en Estrasburgo” reflexiona Herrero en la introducción del tema.