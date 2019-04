Maite Pagaza, en COPE: “Hay jóvenes adoctrinados que nos ven como bestias”

Tiempo de lectura: 1



No era un acto del PP. Intentaban reventar un coloquio titulado “Ante los nacionalismos y populismos: Europa” que contaba con el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, con el expresidente de Societat Civil Catalana, Rafael Arenas, y la eurodiputada de UPyD y candidata en la lista de Ciudadanos, Maite Pagaza. Hemos hablado con la eurodiputada en La Linterna que asegura, lo que le preocupa no es lo de hoy, sino “que mañana, que no hay cámaras, estos chicos de S'ha Acabat pueden seguir sufriendo agresiones”. Subraya que el incidente de este jueves demuestra que “ hay jóvenes adoctrinados que nos ven como verdaderas bestias” y que esa es una situación “muy complicada”.